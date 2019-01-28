　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

理財周刊／生技股剛性需求逐步擴大

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

貿易戰影響經濟多空不明，生技股景氣循環波動小，隨剛性需求逐步擴大，業績將持續成長，是資金避開不確定風險的最佳選擇。

文．馮泉富

受惠媒體報導中國願意削減對美龐大的貿易順差，允諾擴大對美採購，計畫於六年內進口美國商品逾一兆美元，藉此將對美貿易順差從二○一八年的三二三三億美元，減少到二○二四年的零；加上美國總統川普在社群媒體上釋出樂觀訊息，稱中美貿易協商「十分順利」，很可能會達成協議。

雖然不易證實其準確性，但對股票市場還是具激勵效果，截至一月二十一日止，美股持續維持反彈波的慣性，連帶台股也呈現震盪盤堅，加權指數距離萬點亦步亦趨。

近期基本面很少出現利多，但美、中、台股市卻持續震盪走高，代表利空出盡了嗎？還是利空只反映一部分。

市場是否利空出盡 美股超級財報周確認

針對這個重要的議題，短期內必須藉由美股超級財報周來確認，目前市場需要的是利空，假設美國指標科技股的前瞻指引低於市場預期，而美股呈現利空不跌，這樣的案例越多，越能確認美股十二月的低點是短中期的底部，切記，底部是用利空打出來的而不是利多。

萬一美股沒有重大的財測利空呢(指前瞻指引而不是過去一季的財報)？我們只能說，美股本波的反彈是修正前波負乖離過大的走勢，反彈波結束後，反覆回測的機率大，後勢仍待進一步的數據考驗。

至於中美貿易談判，宜從大格局來看，比較不會迷失方向。短期內中美雙方可能因達成某種程度的妥協，讓市場憂慮暫時得到舒緩，但不會是結束，只是將貿易不對稱的焦點移轉至科技封鎖與圍堵，因為基本上美國已經將中國列為戰略上的競爭對手，且是兩黨的最大共識，未來很長很長一段時間不會改變，頂多是對抗的方式有不同的新花樣，所以，觀察金融市場的變化仍應回歸基本面為主，相對比較客觀。

消費者信心指數陡降　 加重景氣擴張趨緩程度

回歸基本面的變化，日前國際貨幣基金會(IMF)再度下修全球經濟成長預估，這是IMF在三個月內第二度下修，將今年全球經濟預估成長率較去年十月預估下調○．二個百分點，成為三．五％(近三年最低)。

雖然IMF預估美國今年成長率仍可維持二．五％不變(高於華爾街預估均值)，但歐元區十九國的成長率則由去年的一．八％降至今年的一．六％，較十月預估值大幅下修○．三個百分點；整體而言，要化解全球需求面降低的問題仍需時間。美國真能如IMF預估般，自外於全球而不受影響嗎？可能未必。

觀察新公布的美國一月份密西根大學消費者信心指數，初值為九十．七，創二○一六年十月以來新低，不只大幅低於前月數值九八．三，亦大幅低於市場預估的九六．八，已創下川普勝選美國總統之前的低位；分項數據中反映消費者對未來一年狀況評估的預期指數初值為七八．三，也創二○一六年十月以來新低，遠遜於市場預期的八六．五，預期指數的變動跌幅是二○一二年十二月以來最陡。

消費者信心下跌主要原因包括政府部分關門導致三八萬人仍無法如期領到薪水，未來可能調高關稅，金融市場不穩定，全球經濟增速放緩，公共與私人債務走高等等。這讓更多消費者開始感受到需要預防性的儲蓄行動，進而影響到未來的消費支出，而消費占美國經濟GDP成長的七成，不可小覷。

隨著美國政府關門時日拉長，對總體經濟的負面影響也越大，目前推論一月份零售銷售動能可能會相對疲弱，只是此一指標不知得推遲至何日才公布，當然，任何不確定的事，對股市而言很難成為好事。

將焦點拉回台灣，根據經濟部新公布的十二月台灣外銷訂單，金額為四三三．八億美元，較前一年同期衰退一○．五％，創二○一六年五月以來最大跌幅，大幅低於市場預期之年減三．六％。

台灣外銷訂單衰退 一～二月營收難以期待

從主要接單品項來看，該月除了塑膠製品與光學器材項目下滑幅度小幅改善外，其餘項目訂單年減幅度皆較前月普遍擴大。

電子零組件訂單增速自前月的年減三．五％，持續大幅滑落至年減八％，主因智慧手機新品需求不如預期，加上虛擬貨幣挖礦退潮影響；資通訊產品方面，訂單增速自前月的年增○．○一％大幅滑落至年減一三．○％；化學品由上個月的年增三．一％轉為年減一六．五％；基本金屬製品由上個月的年減五．七％滑落至衰退一○．二％；機械項目訂單年減二二．四％，為組成項目中跌幅最大者。

由於十二月外銷訂單影響的是一～二月的營收，顯然整體上市櫃公司一～二月營收不好，難以期待；再加上經濟部更進一步預估一月台灣外銷訂單約莫三七○～三八○億美元，將較去年同期衰退一一．八～一四．一％，衰退幅度持續擴大，代表二～三月整體營收更差，等於直接預警台灣二○一九年第一季都不必期待基本面的利多，反映到股市，即便加權指數因國際資金流入新興市場ETF而短線攻上萬點，在得不到基本面支撐之下，能否維持不無疑問。

客觀來說，年增率代表動能，攸關市場願意賦予的本益比；外銷訂單的絕對值可尋求過去大盤水位的經驗值。按照比對，二○一五年一月的外銷訂單為三九○．三億美元，年增率八．一％，當年一月的指數高低點為九○四三～九五二三點，二月的高點為九六九九點，由於目前的訂單年增率衰退幅度大，市場評價所給予的本益比應該相對較低，顯然目前加權指數九八九四點上檔空間有限，必須步步為營。

生技股景氣循環波動小 兼具剛性需求逐步擴大

如前所述，全球總體經濟面與國內基本面條件皆不佳的狀況下，選股策略上必須向景氣循環波動相對小的產業靠攏，其中，帶有剛性需求的生技族群即為典型代表，加上營運體質開始轉好的公司，將是二～三月的投資首選。

例如金可-KY(8406)，為中國最大隱形眼鏡、護理液品牌公司，產品涵蓋高至中低階，兩岸皆設有生產線。目前營收比重為，短拋型占五○％，長拋型占三○％，護眼液占二○％。

銷售通路方面，零售占七一％(包含電商三七％)，批發占比二六％，外銷占三％。目前公司積極布局電商通路，天貓旗艦店銷售表現佳，線上自行經銷除了能夠掌控價格之外，客戶也能取得較有保障的產品。

展望二○一九年，中國銷售將維持穩健雙位數成長，公司將專注質量與平均單價的提升，減少降價折扣比重，以提升利潤。台灣部分，二○一九年可望維持大約一五％的成長幅度。

日本市場方面，預期今年成長動能將可提升至兩成左右，其中代工部份維持穩定，自有品牌將推出線上彩片品牌，加上代言人行銷模式，有機會打開市場。

產能規劃方面，金可兩岸持續同步擴產，二○一八年台灣已新增四條生產線，中國大陸增加三條，皆已陸續投產，目前台灣總計共有十六條，中國大陸有十五條生產線，二○一九年預計台灣將再新增兩條新產線，中國則是進行產線優化。

法人預估二○一八年全年稅後淨利約八．六六億元，EPS估約九．三六元；二○一九年營運可望穩定向上，預估營收八三．二三億元，YOY +13%，稅後淨利約十二．三八億元，EPS估約十三．三八元，年增四三％，值得追蹤。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

【更多精采內容，請見《理財周刊》961期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

ET快訊
影／醜到「幫撿包也被女生嫌」　痘疤弟化妝變韓系美男
「小蜜蜂」怎進營區的？打靶都在　過來人讚：最強後勤
KID「親吻十指緊扣」見習婚禮：我跟熊熊「結婚」了

關鍵字：理財周刊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大成集團尾牙朱立倫到場　韓家宇：「新廠明年投產，營收上看40億元!」

金豬年報到　華南銀30日起送限量發財金

中資龍峰買大同遭金管會裁罰　任國龍首度打破沈默提訴願

上萬晶圓傳瑕疵造成產線停擺　台積電證實清查中

台積電因供應商出包報廢上萬片晶圓　全力修復中

柯P「田園城市」將實現　財部同意小型國有空地可種菜

經部30日可能公布新躉購電價　風電業者：維持2018價格才能穩定發展

理財周刊／生技股剛性需求逐步擴大

理財周刊／從三大議題看當前購屋迷思　能不戒慎？

獲利創新高！中租年終7到10個月　今年幫員工加薪3%

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

火箭少女鬧翻！　 Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

大成集團尾牙朱立倫到場　韓家宇：「新廠明年投產，營收上看40億元!」

金豬年報到　華南銀30日起送限量發財金

中資龍峰買大同遭金管會裁罰　任國龍首度打破沈默提訴願

上萬晶圓傳瑕疵造成產線停擺　台積電證實清查中

台積電因供應商出包報廢上萬片晶圓　全力修復中

柯P「田園城市」將實現　財部同意小型國有空地可種菜

經部30日可能公布新躉購電價　風電業者：維持2018價格才能穩定發展

理財周刊／生技股剛性需求逐步擴大

理財周刊／從三大議題看當前購屋迷思　能不戒慎？

獲利創新高！中租年終7到10個月　今年幫員工加薪3%

大成集團尾牙朱立倫到場　韓家宇：「新廠明年投產，營收上看40億元!」

她噴16萬買3箱假茅台　老闆肉眼看出：曾在茅台工作過

超ㄎㄧㄤ孫安佐上線！受訪到一半「動漫人物」上身

巴鈺老公原來是知名樂團的他！結婚5年「螢幕上首同框」

主委挺主委　卓榮泰：聯合作戰爭取立委補選勝利

張柏芝罕見動怒！　第三胎個資外流…她出招反擊「追究到底」

台「傳說中廚具」強襲日本…節目預測「今年會爆紅」！網竟酸：丟臉

拼經濟首步！盧秀燕見證　中市農會與香港中華出入口商會簽意向書

9年投8億「路平200公里」　台東縣府改善道路拚觀光

金豬年報到　華南銀30日起送限量發財金

財經熱門新聞

和碩人人有獎1人1.2萬元　總..

朋程老董豪擲　員工子女可年領萬..

27元小7買鮮乳！統一發票5位..

453據點換新鈔起跑　3秘訣省..

母校上榜了嗎？2019企業最愛..

每天工作2小時還喊累　一個人經..

「亞洲才是戰場」棄海外330萬..

郵局不能領200元了！中獎發票..

貨車司機年薪近300萬　沃爾瑪..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

陸經濟面臨壓力　老謝：美心戰喊..

郭董前進印度　和碩、緯創跟著加..

美國害怕華為的另一個原因　彭博..

快煮壺去年東購賣第一　天冷6招..

更多熱門

相關新聞

從三大議題看當前購屋迷思

由於房價已持續下跌超過四年，加以二○一八年開工、建照、使照與買賣移轉棟數皆已較二○一七年略有提高，另去年九合一選舉韓國瑜提出十二項競選政策，其中一項為開放陸資來台購屋的所謂「利多」，此外，更有不少台商因中國投資環境丕變陸續返台投資設廠，導致部分無殼族群擔心房價漲勢再起。

理財周刊／重振市場信心

快樂公益逗陣行　熟齡罕疾生命依然煥彩

駿吉-KY營運質變業績大爆發

理財周刊／防禦型個股浮出水面

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

小8首曝「被嚴爵分手那一天」！

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

隋棠產後1個月「咬牙有了第一次」

張柏芝3兒「父親欄」讓人傻眼！

Wanna One退場「太虐」粉哭翻

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿亡

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs

孫生拍片起爭執「狂飆髒話」全被拍

騙了20年　小智森林放生比鵰

Wanna One哭著解散　BTS、EXO都到了！

8學生低聲打量　「高雄泫雅」捷運霸氣回嗆

13歲女童誤刮車不跑　留紙條道歉

痘疤弟靠化妝變韓系美男

豬屍沉深海　海蝨5天內啃成白骨

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面