理財周刊／重振市場信心

文／洪寶山(理財周刊發行人)

投資市場紛紛擾擾，利多利空因素夾雜。國際貨幣基金組織一月二十一日公布幾項利空，包括全球經濟增長正在失去動力、企業財報獲利增長放緩，以及美國政府持續關門、美方向加拿大申請引渡華為財務長孟晚舟等，讓一月二十二日美股道瓊大跌三○一．八七點，連帶影響台股一月二十三日失守九九○○，收在九八四六點，總成交金額僅六五二．五四億元。

如何重振市場信心，必須多方著手。台灣金融業最高主管機關金管會，主委顧立雄上任後，深知擔負重責大任，既要協助金融業發展創新科技，又要以金融資金支援實體產業發展，兼顧金融市場的安定與安全。

台股成交量低，如何吸引資金投入？顧立雄曾說過，壽險業仍有極大加碼台股的法定空間。台灣人愛買保險，二○一七年商業壽險(人壽保險及年金險)投保率二四六．○四％，等於每個人手上都有兩張以上保單，壽險業者收了保戶這麼多錢，放到哪去呢？當然是放在更能賺錢的地方，利率必須高於他要付給保戶的利率，因此，在國內低利率環境下，資金外流就成了必然現象。

根據統計，國內保險業有二十兆元資產，有高達七成是投資海外。但因為近兩年匯率震盪劇烈，避險成本比以往高出許多，根據金管會統計，台灣壽險公司去年前十一月匯兌成本就高達二○○八億，創歷史新高紀錄。

高獲利伴隨高風險，壽險業者曾呼籲政府要放手讓資金投資海外，賺取較高利息。言猶在耳，去年底卻傳出壽險業匯損逾兩千億的大黑洞。相對於國外壽險業，台灣壽險業投資海外比率高居全球第一，投資台股比例卻不高。

台灣資本市場近年成交量一直低迷，內資對台股沒信心應該是癥結，連政府基金委外代操都只是短線思維，去年高檔出脫被動元件與矽晶圓還大剌剌宣傳績效，如此打擊市場信心的作為，如何能讓壽險資金放心留在台灣投資？

振興與健全資本市場，不是只拚站穩萬點榮景，也不要帶頭賺價差，而是應大力推廣長期投資，賺股息迎成長賺趨勢財。這樣才能與金管會要壽險業多投資台股的政策相呼應，也才能重振國人對台灣資本市場的信心，有信心，市場才會旺，大家才能賺到錢。

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