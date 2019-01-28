走出換柱陰影拉攏黨員　朱立倫評估2020初選穩贏？

圖文／鏡週刊



藍營總統提名角力暗潮洶湧，現更傳出黨主席吳敦義人馬擬在黨內運作拉高黨員投票比例，將原先3成黨員投票、7成民調比重，改為5比5甚至更高。

新北市前市長朱立倫25日在臉書貼出向國民黨前主席洪秀柱拜年的照片，畫面中朱彎腰，左手攬著洪秀柱的肩膀，2人顯得親暱。洪秀柱26日中午也在臉書發文表示，體會朱立倫的難處，也不忍多加苛責，2人似乎已走出3年多前藍營總統候選人「換柱」的陰霾。

挺朱人馬對此感到焦慮，曾有人提醒朱立倫，應堅持全民調，或至少一定要守住3成黨員投票、7成民調的規定，畢竟吳敦義握有黨機器，可以掌控制訂遊戲規則，但朱仍表示，只要是公開公平透明，能選出最符合民意候選人的機制，他都會支持。

朱營人士評估，就算提名制度改成5比5，朱立倫仍有信心突圍贏得初選。也有部份藍營人士認為，黨員投票不見得對朱立倫不利，尤其黃復興有近19萬名黨員，其中免繳黨費者超過1/3，朱在洪秀柱人馬奧援，加上自主性黨員支持，原有的優勢將更明顯，何況，吳敦義和王金平的票源重疊度高，尤其在中南部更是如此，2人若無法整合，朱不見得會屈居劣勢。



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