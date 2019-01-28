護國神牛！肉牛趁放飯偷溜鐵軌散步　遭日JR撞奇蹟生還僅輕傷

▲北海道一間牧場內飼養的4頭肉牛趁著飼主餵食時間，衝出柵欄，跑到鐵軌上 。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／綜合外電報導

北海道深川市一間牧場24日有4頭牛隻逃脫圍籬失蹤，沒想到過沒多久警方就接獲通報，有數頭牛竟爬上了鐵軌，場面十分危急。警方連忙通知JR北海道公司協助處理，而列車駕駛看到牛隻也隨即減速鳴笛，但最後仍不性撞上其中一頭牛隻，所幸該頭牛並沒有生命危險。

根據《北海道新聞》報導，JR函館線札幌出發開往旭川的列車，在深川站與納內站區間，遇到一頭從牧場逃脫的牛隻。而駕駛看到牛之後，立即減速並大聲鳴笛，希望牛隻能盡快離開軌道，但牛隻仍不為所動，一路追出來的牧場主人見狀也馬上按下緊急停止鈕，但最後仍有一頭牛隻慘遭列車撞上。

所幸，該頭牛隻並沒有生命危險，包含受傷牛隻在內的4頭牛目前都已經交還飼主照護。據悉，這4頭身長約2公尺的牛都是來自深川市內的一座牧場，距離事發地點約1.5公里，飼主表示，24日當天正如同平常一樣打開柵欄要餵牛，怎知這4頭牛就趁機衝了出來。

另一方面，撞上肉牛的列車當時正載著124名乘客，並未有人員傷亡，但因此事故該班列車延後了75分鐘才重新出發，其餘更有5班列車受到影響，最長延遲82分鐘。