已婚家長會長「追不到」女主任　臉書7PUPU誣指：第三次約會就進旅館

▲胡男誣指女學務主任和男家長發展不倫戀。（圖／示意圖，無關本案／達志示意圖）

地方中心／高雄報導

已婚的胡姓男子在某間國小擔任家長會長，但他卻因為得不到女學務主任的愛，竟多次用假帳號發文，內容誣指對方行為不檢點「與有婦之夫交往約會還帶回家」、「第三次約會就進汽車旅館了」、「一個40幾歲女人在超商買保險套」、「在超商跟男家長約會」對此，高雄地院依法判胡男拘役110天，民事部分也得賠償對方12萬元。

判決指出，已婚的胡男在擔任家長會長時，已經和妻子分居，而當時他和學校的女學務主任發生感情糾紛，竟然就因為得不到對方的愛，在臉書發文誣指對方，「與有婦之夫交往約會還會帶回家」、「妳覺得他的老婆應該不應該看到妳扭捏裝嫵媚」、「不會又是用楚楚可憐這招吧？！ 」、「想起第三次約會就進了汽車旅館，其實自己也驚訝妳的熱情，會員卡現在跟誰用呢？」。

女學務主任得知後，氣得報警揪出胡男，並怒控他妨害名譽，同時也提起附帶民事求償。對此，胡男供稱，是因為事業不順，又和妻子分居，才會將情感投入到對方身上，事發後也已經和對方道歉。對此，高雄地院審酌後，依法判胡男拘役110天，如易科罰金得繳納11萬元，而民事部分則須賠償女學務主任12萬元。

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