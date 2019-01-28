明基三豐搶進中東　新品亮相Arab Health杜拜醫療展

▲明基三豐今年在Arab Health杜拜醫療展，展示新品「多功能電動油壓手術台旗艦版Dr. Max 8000」。（圖／明基三豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

明基三豐（4116）前進中東醫療器材市場，今天（28日）在杜拜國際醫療展（Arab Health）展示由集團自行研發的彩色超音波、多功能手術台、醫用耗材、醫療顯示器等產品，其中「多功能電動油壓手術台旗艦版Dr. Max 8000」及「明基8吋手持式彩色超音波掃描儀H1300」更將首度亮相。

根據BMI Research研究報告，中東及非洲醫療器材市場是近年成長率最高的區域，2017-2020年複合成長率達到7.7%，高於全球平均的5.7%，預期2020年市場規模可達到110億美元規模。

明基三豐總經理管新寶表示，隨著西歐先進國家的醫療市場逐漸飽和，近年來國際醫療品牌將焦點轉向中東、非洲等新興國家，阿拉伯聯合大公國（U.A.E）憑藉著優越的地理位置，逐漸成為該區域的重心。

Arab Health為該地區最盛大的專業醫療展，吸引大量中東、非洲與歐洲國家的專業買主，同時也聚集世界各國的專業廠商，逐步成為全球最大的醫療展會。

▲明基三豐今年在Arab Health杜拜醫療展，展示新品「明基8吋手持式彩色超音波掃描儀H1300」。（圖／明基三豐提供）

管新寶指出，明基三豐這次參展，除了期望吸引現場的專業買主參訪外，更透過代理商邀請各地醫院的使用者，在展場體驗智慧手術房所帶來的便利性，希望讓大家了解明基集團對醫療領域所投入的用心，增進對品牌與產品的信賴，進一步拓展市占率與開發新市場，目前已有許多進行中的專案，預計將在展會上與客戶做進一步的討論。

明基三豐這次展出產品中，以新品「多功能電動油壓手術台旗艦版Dr. Max 8000」及「明基8吋手持式彩色超音波掃描儀H1300」為年度亮點。

其中Dr. Max 8000採模組化床身設計，提供靈活、多樣、大角度的手術體位搭配，讓手術擺位可迅速完成，可讓日趨頻繁的內視鏡手術更有效率地進行；腳部、頭部關節使用快拆設計，提供快速且安全的操作模式，另外支援智慧型手機遠端遙控介面，大幅提升操作使用範圍。

至於H1300則是具有八吋的輕巧機身，讓醫生可直接攜帶超音波至床邊為病人做檢查，讓超音波不再需要耗時排程使用，而是平易近人、容易取得的第一線診斷工具之一，而且H1300在主機尺寸和效能方面取得最佳的平衡，展現出高品質影像、優化的操作介面且攜帶不受限的優勢，目前已拿到CE認證，預期能在海外先進市場為台灣醫材品牌取得一席之地。

Arab Health從即日起到1月31日在杜拜登場，將有來自66國的4,150家參展廠商參與盛會，預期參觀人數可達8.45萬人次以上，聚集全球160個國家以上的專業人士參觀。