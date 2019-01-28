看好美國基本面　國泰標普北美科技ETF明日掛牌上市



▲投資示意圖。（示意圖／達志影像）

記者劉姵呈／台北報導

亞洲首檔純投資北美科技的ETF來了！看好當紅科技股的投資機會持續攀升，由國泰投信公司募集發行之「國泰標普北美科技ETF證券投資信託基金」(00770)受益憑證，將在明（29）日正式掛牌上市。

國泰投信推出國泰標普北美科技ETF(00770)，已募集約16億元成立，於1月29日上市。國泰投信表示，這檔ETF為亞洲首檔純投資北美科技的ETF，成分股是美股中的科技業股票，例如微軟、蘋果、亞馬遜、APPLE等，這些世界知名且業績優異的好股票，是一手掌握AI、5G、雲端、電商、互動娛樂等最熱門新科技趨勢的必勝投資標的。

國泰標普北美科技ETF(00770)基金經理人張家璇指出，近期市場總體經濟環境也有好轉，包括中美貿易戰緩解、聯準會也可能放慢升息步伐，貨幣政策不會像去年那麼的緊縮，有利市場信心面，對股市也將是正面激勵。

展望2019年，美國基本面仍樂觀，包括消費信心與就業市場仍舊強勁，從本益比來看，目前標普北美科技行業指數本益比已修正至17.9倍（截至2018年12月），相當接近過去十年平均的17.1倍，現在是進場的好時機。



證交所表示，標普北美科技行業指數是由標普道瓊斯指數公司所編製、維護，指數採市值加權方式計算，其主要表彰美國證劵交易市場全球行業分類系統(GICS)科技行業股票的報酬表現，成分股篩選條件為市值14億美金以上，流動性比率30%以上及公眾流通持股高於20%，在美國紐約證券交易所(NYSE) 、納斯達克交易所(NASDAQ)、IEX(the Investors Exchange）或BATS交易所(BATS Global Markets)掛牌交易的股票。



證交所表示，包含上述ETF，目前集中市場掛牌上市ETF達114檔，國內ETF商品種類日趨多元，便利投資人資產配置選擇。