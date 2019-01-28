雲端最有錢／懶人投資術輕鬆致富　快樂生活享樂去!

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壯年的憂鬱! 40歲以上離開職場被迫早退，轉職? 還是吃自己?「吃頭路」的上班族因禍得福，自創投資心法，只靠兩檔ETF，靠自己年年獲利18趴，年年出國旅遊Happy Life。雲端最有錢第4集，邀請到樂活大叔施昇輝、基金遊俠Jim男，與主持人邱沁宜分享投資經驗。

被迫早退的人生 因禍得福Happy Life!

施昇輝自稱「樂活大叔」，壯年被資遣，危機中悟出投資法則，只靠兩檔台股ETF，連續13年，年年獲利18%，年近耳順之年還考取電影系碩生生，想要一圓導演夢。

Jim男的理專懺悔文 理財還是靠自己!

曾是台灣首批理專，受不了高層無理逼迫業績，受不了虛話多於真話的圈子，憤而離職。靠自己打理一大家子資產，多元投資，專精外匯投資的Jim，今年首選日圓。

小資男女理財 月存6K六年後存到百萬

月薪30K也能理財！施昇輝建議每月存六千，六年後就可以存到一百萬，而且，要投資就買0056，教戰守則僅一招「買了就忘掉它」!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。