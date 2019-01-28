　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

脫歐壓力緩解　選前歐股報酬率最高逾2成

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲歐元,歐元區,歐洲股市,歐股。（圖／路透）
▲歐股示意圖。（圖／路透）

記者劉姵呈／綜合報導

全球股債匯市延續震盪，近期投資人在操作上波動風險也相對增加，而近來歐洲市場風險已有好轉，投信表示，英國脫歐情勢已漸明朗，加上近期傳出脫歐可能延遲至7月的消息，政經風險有望逐漸降低，而歐洲議會選舉也即將在5月展開，觀察今年以來，資金已大舉進入歐洲ETF，可望推升股市向上，建議可伺機進場布局歐股。

自從去年12月歐洲第三大經濟體義大利當局已表示，預算將遵守歐盟財政紀律，令債務危機疑慮緩解後，今年初，歷經近19個月、數十場歐盟峰會和英國國會答詢完成的脫歐草案，雖投票未果，惟傳出英國有可能延後脫歐，加上德國總理梅克爾出來喊話，歐盟有責任協助英國脫歐，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，市場目前普遍預測英國無序脫歐機率低，無疑對歐股是一大壓力緩解。

另外，今年5月23日至26日將舉行歐洲議會選舉，由於這次選舉內容除了具有如會員國、歐盟內部機構，以及議會之間權力的重大調整方向性意義之外，也關係到歐洲議會穩定的形象；粘瑞益認為，在今年諸多不確定性下，歐洲議會選舉可望為歐股帶來定心丸。

根據Bloomberg資料統計，2004年以來，歐股於議會選舉前4個月至選後1個月，正報酬機率100%，報酬率最高逾2成、最低也有1.3%，目前正是介入歐股的好時機。

從資金面來看，根據Bloomberg資料統計，今年以來截至1月21日止，全球逾5000檔ETF資金大舉自美國流出逾42億美元至其他國家，除了大部分移入亞洲外，歐洲ETF被挹注6.9億美元居次，顯示市場對歐洲經濟有足夠信心。

因此，基於上述理由，粘瑞益建議，雖仍須持續關注政經事件風險，然歐股投資價值已浮現，投資人此時可適度布局掌握長線行情，建議可以投資歐股ETF交易成本相對便宜、操作便利，且涵蓋的國家及產業廣泛。

ET快訊
半年4人命喪碧潭！揭抓交替背後「駭人真相」在地人都剉：有大洞
隋棠脫口「4個孩子」　產後「咬牙體驗第一次」
8學生打量「到底男的女的」　高雄泫雅嗆：我以為在畢卡索展
騙20年！小智放生比鵰喊「馬上會回來」　粉淚喊：渣男

關鍵字：脫歐,歐股,歐股ETF,議會選舉,投資建議

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

年節商機加溫！法人點名15檔寒冬概念股發燒

封關剩3天！可抱到年後　賺開工小紅包個股大公開

年關近帶動消費熱潮　四大貸款餘額續飆新高

外資發紅包！大買158億抱股過年　大手筆創一年半以來新高

台股開盤上漲逾40點衝破萬點　封關紅包行情來了！

看好美國基本面　國泰標普北美科技ETF明日掛牌上市

雲端最有錢／懶人投資術輕鬆致富　快樂生活享樂去!

過年領到紅包別再說：「媽媽幫你存起來」　三作法啟發子女理財DNA

你的學校上榜了嗎？2019企業最愛大學排行出爐　台大、中原蟬聯冠軍

憂英國脫歐衝擊　各國企業紛紛計畫總部撤離英國

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

Alan Walker來了！　feat.Julia&周興哲嗨爆小巨蛋

火箭少女鬧翻！　 Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

雲端最有錢／懶人投資術輕鬆致富　快樂生活享樂去!

過年領到紅包別再說：「媽媽幫你存起來」　三作法啟發子女理財DNA

你的學校上榜了嗎？2019企業最愛大學排行出爐　台大、中原蟬聯冠軍

憂英國脫歐衝擊　各國企業紛紛計畫總部撤離英國

刮刮樂「2000萬超級紅包」加碼送賓士車　首位中獎人在台南！

當女人好難！家事、顧小孩樣樣來　一天至少4小時做無償工作

旺季不旺！特易購擬裁員1.5萬人　以自動販賣機取代員工餐廳

美國害怕華為的另一個原因　彭博：物美價廉

換新鈔了！首日搶好運　台銀董座：絕對滿足民眾

大貨車司機年薪近300萬　沃爾瑪還想再徵數百人

迪士尼 Ｘ TOMICA 經典老爺車現身　「小汽車10週年特展」成打卡熱點

藍眼幼犬超商徘徊！男友霸氣載上車　牠自動趴腿「睡好睡滿」

領養1週…呆萌小橘→厭世大叔「瞇眼鄙視」　網：詐騙集團

結婚70年夫妻手牽手「同時離世」　老婆最後一句話：我的老公

桃園走春一日遊！新溪口吊橋春節期間優惠票50元

獒犬大黑「咬籠狠勁嚇壞人」曾列死刑犬　3年後像小孩躺地撒嬌

醜到「幫撿包也被女生嫌」　痘疤弟靠化妝變韓系美男

春節連假9天掌握「國5即時路況」　高公局App自動推播

郵局爆員工盜賣古董郵票　變造證明大賺400萬判刑

土地公廟燈泡佛燈油遭竊　2熱心義警助緝賊2小時偵破

財經熱門新聞

和碩人人有獎1人1.2萬元　總..

朋程老董豪擲　員工子女可年領萬..

453據點換新鈔起跑　3秘訣省..

每天工作2小時還喊累　一個人經..

27元小7買鮮乳！統一發票5位..

「亞洲才是戰場」棄海外330萬..

郭董前進印度　和碩、緯創跟著加..

陸經濟面臨壓力　老謝：美心戰喊..

快煮壺去年東購賣第一　天冷6招..

機車價值觀差異　哈雷面臨千禧世..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

郵局不能領200元了！中獎發票..

台股開盤上漲逾40點衝破萬點　..

光陽機車銷售奪4成市佔率　通路..

更多熱門

相關新聞

台股開盤上漲逾40點衝破萬點　封關紅包行情來了！

紅包行情來了！美股四大指數收紅，加上外資擴大回流，回補瞄準台積電權值股等利多匯聚，讓市場信心倍增，今（28）日在台積電上漲逾1%下，台股開盤上漲34.77點，以10004.38點開出，指數開高走高，直接衝破萬點，目前指數最高來到10016.79點。

封關剩3天！可抱到年後　賺開工小紅包個股大公開

年節商機加溫！法人點名15檔寒冬概念股發燒

從英國脫歐，看兩岸關係

買盤狂追電子股氣勢大振　台股飆漲逾100點圖朝萬點叩關

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 嵐Arashi

熱門新聞

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

Wanna One退場「太虐」粉哭翻

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

小8首曝「被嚴爵分手那一天」！

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿亡

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs

張柏芝3兒「父親欄」讓人傻眼！

Wanna One哭著解散　BTS、EXO都到了！

豬屍沉深海　海蝨5天內啃成白骨

8學生低聲打量　「高雄泫雅」捷運霸氣回嗆

求子3年生不出！洋偏方讓她一試就中

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

過年北極hold不住冷空氣？彭啟明說話了

少康專案被陸關押20年　楊銘中返台

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面