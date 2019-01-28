脫歐壓力緩解　選前歐股報酬率最高逾2成



▲歐股示意圖。（圖／路透）

記者劉姵呈／綜合報導

全球股債匯市延續震盪，近期投資人在操作上波動風險也相對增加，而近來歐洲市場風險已有好轉，投信表示，英國脫歐情勢已漸明朗，加上近期傳出脫歐可能延遲至7月的消息，政經風險有望逐漸降低，而歐洲議會選舉也即將在5月展開，觀察今年以來，資金已大舉進入歐洲ETF，可望推升股市向上，建議可伺機進場布局歐股。

自從去年12月歐洲第三大經濟體義大利當局已表示，預算將遵守歐盟財政紀律，令債務危機疑慮緩解後，今年初，歷經近19個月、數十場歐盟峰會和英國國會答詢完成的脫歐草案，雖投票未果，惟傳出英國有可能延後脫歐，加上德國總理梅克爾出來喊話，歐盟有責任協助英國脫歐，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出，市場目前普遍預測英國無序脫歐機率低，無疑對歐股是一大壓力緩解。

另外，今年5月23日至26日將舉行歐洲議會選舉，由於這次選舉內容除了具有如會員國、歐盟內部機構，以及議會之間權力的重大調整方向性意義之外，也關係到歐洲議會穩定的形象；粘瑞益認為，在今年諸多不確定性下，歐洲議會選舉可望為歐股帶來定心丸。

根據Bloomberg資料統計，2004年以來，歐股於議會選舉前4個月至選後1個月，正報酬機率100%，報酬率最高逾2成、最低也有1.3%，目前正是介入歐股的好時機。

從資金面來看，根據Bloomberg資料統計，今年以來截至1月21日止，全球逾5000檔ETF資金大舉自美國流出逾42億美元至其他國家，除了大部分移入亞洲外，歐洲ETF被挹注6.9億美元居次，顯示市場對歐洲經濟有足夠信心。

因此，基於上述理由，粘瑞益建議，雖仍須持續關注政經事件風險，然歐股投資價值已浮現，投資人此時可適度布局掌握長線行情，建議可以投資歐股ETF交易成本相對便宜、操作便利，且涵蓋的國家及產業廣泛。