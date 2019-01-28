Gucci母公司開雲集團　遭義大利政府控欠稅487億

▲義大利精品品牌Gucci母公司開雲集團（Kering），遭義大利政府指控欠稅達487億元。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

知名精品集團法國開雲集團（Kering），旗下擁有Gucci、Puma、Bottega Veneta等知名品牌，但據義大利政府審計機關指出，開雲集團欠稅高達14億歐元（約新台幣487億元）。

據《彭博》報導，開雲集團在一份聲明中指出，義大利政府針對開雲集團旗下的瑞士物流子公司「Luxury Goods International」進行業務調查，期間為2011年至2017年，稱該公司欠稅高達14億歐元（約新台幣487億元）。但對於義大利政府的調查結果，開雲集團持懷疑態度。

義大利政府審計機關將送交稅務機關進行最終裁定，但開雲集團表示，目前該公司並沒有獲得適切的資訊以進行會計，且該公司認為已經嚴格監控自家稅務。花旗（CITI）分析師指出，開雲集團恐將支付13億至20億歐元的和解金。

德國Mainfirst Bank的分析師John Guy認為，這項調查其實就在原先的預料之中，他預估，開雲除了需要繳清原先積欠的稅款外，可能還會面臨罰款。但該公司已事先承擔責任，罰款可能不會如外界估計的那麼高。