26歲輟學生通過區塊鏈助外勞　只為一個初衷：想幫助人　

▲Bitspark的聯合創始人兼營運長萊恩（Maxine Ryan）。（圖／翻攝自Maxine Ryan Twitter）

財經中心／綜合報導

萊恩（Maxine Ryan），一名26歲的大學輟學生，沒有受過正式的技術培訓，曾經是一位「科技麻瓜」，對加密貨幣抱持懷疑的態度，如今卻成為Bitspark的聯合創始人兼營運長。

根據《CNBC》報導，Bitspark是全球頭一個透過區塊鏈跨境匯款的平台，以相對便宜的手續費及簡易的操作服務漸漸受到大眾喜愛，服務據點已橫跨歐亞七個國家，最大受惠族群為外國勞工們。

聯合創辦人萊恩在五年前還是一名「科技麻瓜」，對區塊鏈數位轉帳系統一無所知，直到四年前在澳洲坎培拉遇到比特幣礦工哈拉普（George Harrap），顛覆了她的想法。

萊恩受訪時表示，「我希望能夠做一些能幫助到別人的事，而區塊鏈的發展有無窮的潛力。」為了這個想法，萊恩毅然決然地放棄國際關係學位，轉身投入因比特幣而火熱的區塊鏈。

萊恩與電氣工程師Harrap兩人著手創業，他們在2014年建立全球唯一利用區塊鏈技術進行跨境匯款的平台Bitspark，希望能夠幫助到生活在香港及其他新興國家裡的低收入工人們。

Bitspark每筆交易僅收取1%手續費，與其他平台相比，手續費平均減免5%至15%不等，跟以往近八成都落入仲介的口袋中相比，差距甚大。

▲Bitspark是全球頭一個透過區塊鏈跨境匯款的平台。（圖／翻攝Bitspark官網）

亞洲擁有龐大且快速的勞動力，但卻受到金融服務體系不發達的影響，據世界銀行估計，單單亞洲就有多達10億成年人沒有銀行賬戶，這讓許多在外國工作的人難已將錢匯回本來的國家，尤其是對高額手續費感到有負擔的人。

萊恩居住在香港時對這件是特別有感觸，也讓她意識到區塊鏈技術能夠讓勞工將薪酬轉成比特幣，讓遠在他鄉的親人透過當地銀行或相關機構提取匯款，萊恩說，「這是個讓現金流入匯出的平台，但我無法說謊，這真的是一個非常難的技術，是經過反覆的嘗試才完成。」

Bitspark最初是一個在香港商場內不起眼的小攤位，如今已發展成一個橫跨歐亞大洲且擁有17名專業技術人員的線上平台，成立四年，和遍及香港、馬來西亞、迦納、奈及利亞、菲律賓、印尼、越南及巴基斯坦等七個國家的匯款店家合作，並整合了他們的客群。

萊恩表示，區塊鏈技術真正難的地方是讓用戶相信Bitspark是一項安全、嶄新的數位轉帳模式，因為他們通常都缺乏金融常識，再加上社會上不乏關於加密貨幣價格波動劇烈等懷疑聲浪，萊恩說，「對外國工人來說，Bitspark就如同魔法一般，建立他們的信心相當重要。」

萊恩說，「在我20多歲時，比起為別人工作，過著安逸的生活，我更願意為自己奮鬥，對我而言，為自己做一些幫助別人的事是我自己一個巨大的個人成就，也許這想法在我30歲時會改變，但我現在對此感覺很好。」