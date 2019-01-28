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當女人好難！家事、顧小孩樣樣來　一天至少4小時做無償工作

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▲▼ 保母,女傭,傭人。（圖／CFP）

▲大陸的女性每天平均花2.1個小時在家事上。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

在大陸，當一個女人是一件挺困難的事，至少依照男女每日時間的分配差異來看，女人會比男人度過更艱難的一天。大陸女性每天平均要花3.8小時在家事、照顧小孩、打理家務這些「無償工作」上。

根據《彭博》報導，中國國家統計局在去年發布的一項調查中，大陸的女性每天平均花2.1個小時在家事上，這數字約是男人的3倍，差距比美國還大，在美國，女性在家事上所花的時間大概也逾2小時，但男性付出的時間卻比大陸男性多1倍。

若在算上其他日常瑣事，例如照顧小孩、買菜或接小孩放學，大陸女性在一天要花3.8小時在這些「無償工作」（unpaid work），甚至比花在有償工作的3.58小時還要來的多，相比之下，大陸男性1天無償工作1.53小時，有償工作5.25小時。

▲▼打掃,小蘇打,拖地,家事,清潔劑。（圖／翻攝自pixabay）

▲大陸女性在一天要花3.8小時在無償工作上。（圖／翻攝自pixabay）

這樣的差距可看出，比較少大陸女性從事全職工作，性別間的差距並沒有隨著時間縮小，大陸女性一天無償工作的時間只比前一次調查（2008年）減少4分鐘，但在2008年到2018年之間，大陸人均經濟產出成長了1倍。

雖然共產黨強調性別平等，幾十年的改革也提供大陸女性更多的機會能夠受教育與工作，但照顧小孩仍被視為女性主要的工作，也常被期待會為了家庭放棄工作，去年世界經濟論壇的性別平等排名，大陸在149國當中排名103名。

根據調查，大陸男性每天比女性多出1.5個小時的自由時間，他們可以用來運動、看電視、看雜誌或約朋友，在所有項目中，差距最小的是上網時間，男女每天各花2.9、2.5小時。

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關鍵字：無償工作,女人,大陸,家事

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