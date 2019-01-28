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台股開盤上漲逾40點衝破萬點　封關紅包行情來了！

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▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）
▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

紅包行情來了！美股四大指數收紅，加上外資擴大回流，回補瞄準台積電權值股等利多匯聚，讓市場信心倍增，今（28）日在台積電上漲逾1%下，台股開盤上漲34.77點，以10004.38點開出，指數開高走高，直接衝破萬點，目前指數最高來到10016.79點。

上周五外資大買台股157億元，優先回補標的瞄準台積電、緯創等大型股，蘋果營收比重高的指標股如鴻海、臻鼎、可成、鎧勝、和碩等。外資法人統計其蘋果營收比重皆達五成以上，也獲海外資金連續買超，反映買盤不僅期待台股攻高，也正面期待美中新會面釋出好消息。

上周五美股在美國聯邦政府重啟運作、企業獲利強勁和預期美中貿易談判有解決之道等利多激勵下，四大指數全面收紅，科技股表現最亮麗，道瓊工業指數上漲183.96點、漲幅0.75%、收在24737.20點，NASDAQ指數上漲91.40點、漲幅1.29%、收在7164.86點，S&P 500指數上漲22.43點、漲幅0.85%、收在2664.76點，費城半導體指數上漲27.25點、漲幅2.17%、收在1281.16點。

匯市方面，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今日也以30.810元開盤，升1.5分。

法人提醒，多頭續航力能否延續至本周三（30日）狗年封關日，端看本周美股重量級企業財報周釋出的財務數字與展望、美中貿易戰磋商進展，以及美國FOMC會議等三大關鍵密碼，像是蘋果與超微29日將公布財報，30日由臉書、高通與特斯拉接棒，31日則有亞馬遜、Fed將宣布利率決策。因農曆長假，選擇不抱股過年的賣壓將在本週出籠，尤其是中小型主流股，投資人需多加留意。

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