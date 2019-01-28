世界最高「 182公尺雕像」逼走300隻鱷魚！　印度政府遭痛批

▲「團結雕像」是紐約自由女神像的2倍。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

世界最高的182公尺「團結雕像」（Statue of Unity）為紀念印度獨立英雄帕特爾（Sardar Vallabhbhai Patel），於去年10月底揭幕。當地為了吸引遊客到訪，打造「水上機場」，卻造成附近大約300隻鱷魚被逼迫遷離，此做法遭不少人士痛批。

據《印度時報》報導，位於印度古吉拉特邦（Gujarat）的「團結雕像」已成為一個受歡迎的景點，但因為雕像位置距離該州主要城市艾哈邁達巴德（Ahmedabad）約200公里，附近沒有火車可以抵達，大多數遊客都是搭乘公車前往。政府為了能迎接大量遊客到訪，決定將旁邊的水域改建為「水上機場」。地方官員撒胡（Anuradha Sahu）表示，這是政府下的指示，「出自於安全問題，因為遊客湧入增加了。」

報導中指出，此舉逼迫原本棲息在附近水域的300隻鱷魚搬家，牠們將被引誘進入金屬籠子，送往到印度古吉拉特邦其他地區，到目前為止，已經有大約十幾條被以小卡車遷移。

對此，瓦多達拉社區科學中心主任賈瓦利（Jitendra Gavali）表示，「政府決定移走鱷魚的棲息地會影響生態也會威脅鱷魚的性命，違反印度野生動物保育條例 ，此外，政府還沒有想到將把鱷魚安置在哪。」

▲自從去年10月揭幕以來，每天都有超過10000名遊客前來參觀。（圖／達志影像／美聯社）