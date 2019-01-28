台股封關前引爆紅包行情　台指期回神開盤8分鐘後重返萬點大關

▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國政府關門風波暫告一段落，加上企業財報表現亮眼，帶動美股4大指數全面勁揚，不過日、韓股則各自表態，台指期今（28）日開高走高，電子期指、金融期指攜手向前衝，早盤上漲逾30點，隨即叩關萬點大關。

美國暫時結束史上最長政府關門的鬧劇，激勵美股4大指數全面攻高，其中道瓊工業平均指數終場上漲183.96點，漲幅0.75%，收在24737.20點；那斯達克指數也漲91.40點，漲幅1.29%，以7164.86點作收；標準普爾500指數收高22.43點，漲幅0.85%，收報2664.76點；費城半導體指數尾盤上漲27.25點，漲幅2.17%，收1281.16點。

股期雙市上周五（25日）震盪攻堅，台股在半導體族群點火下，指數一路開高走高，盤中大漲逾百點，距離萬點大關僅一步之遙，終場上漲92.49點，收在9969.61點，成交金額1117.04億元，三大法人同步站在買方，合計買超192.05億元，其中自營商買超27.72億元，投信買超6.02億元，外資及陸資買超158.31億元。

台指期上周五也同步墊高，3大期指表現活蹦亂跳，盤中大漲逾百點，尾盤上揚92點，以9968點作收，與現貨相較，逆價差1.61點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加5892口至3萬2632口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加9416口至6萬1112口。