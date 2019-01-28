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大貨車司機年薪近300萬　沃爾瑪還想再徵數百人

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▲▼沃爾瑪,Walmart。（圖／路透）

▲美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）傳出將大舉徵才，主要對象為大貨車司機。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）傳出將大舉徵才，主要對象為大貨車司機，且因為目前這個行業相當短缺，沃爾瑪預計將會提供這些大貨車司機相較於業界更好的的薪資及福利，來吸引有意願的人入行。

據《USA Today》報導，沃爾瑪其實在2018年就僱用了1400多名卡車司機，但該公司表示，今年將繼續招募數百人加入這個行業，且從下個月開始，每位大貨車司機行駛每英里將能獲得1美分的額外補助，平均下來，沃爾瑪的大貨車司機年薪將來到87500美元（約新台幣268萬元）。這個薪資水準在業界算是相當高，據美國貨運協會去年的一項研究指出，物流業的貨車司機的年薪中位數約為53000美元（約新台幣162萬元）。

沃爾瑪近年來持續拓展業務，該公司提供愈來愈多元的商品，相關銷售都有不錯的表現，也因此增加該公司對於大貨車司機以及物流業人才的需求。但若是想投遞這項工作，求職者必須要擁有駕照，且在過去三年中擁有30個月的上路經驗和良好的安全記錄。

沃爾瑪駕駛員人才招募總監Lori Furnell指出，「我們非常仰賴沃爾瑪公路團隊和我們認證的駕駛員培訓師的專業知識來培養我們的大貨車駕駛。」而美國貨運協會首席經濟學家Bob Costello估計，隨著零售業、電商等行業不斷擴張，全美國的大貨車司機缺額將在2026年達到17萬5千人。

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關鍵字：大貨車,司機,沃爾瑪,零售業,美國,年薪

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