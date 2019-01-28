對機車的價值觀差異　哈雷面臨千禧世代的扼殺

▲哈雷機車（HARLEY-DAVIDSON）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

就算不是重機迷，一定也都聽過哈雷機車（HARLEY-DAVIDSON）這個響噹噹的大名，它在重機界裡可是佔有一席之地。但外媒分析指出，千禧世代可能正逐漸將這個經典品牌逼上絕路。

據CNBC報導，瑞銀（UBS）分析師Robin Farley 25日在一份報告中指出，不同世代對於購買機車的想法存在很大的差異。年輕人的確仍有購買機車的想法，但理由與用途卻與年紀較長的世代差異極大，這對哈雷機車來說有著相當嚴重的影響，該公司也一直在努力去應對這樣的狀況。

報導指出，哈雷機車主要的客群為50歲初頭的已婚男性，家庭年收入約為9萬美元以上，這些客戶之所以會選擇購買哈雷機車，主要都是出自於對產品或生活方式的熱情而購買。但21至34歲的年輕人，比較容易考慮易於通勤，且價格較低的機車。Robin Farley指出，除非年輕世代對重機的看法發生改變，對重機的態度從「通勤交通工具」轉為「業餘愛好」，不然重機界恐怕只能繼續依賴高齡化的客群。

面對這樣的狀況，哈雷機車向CNBC表示，早就看見這樣的問題，也一直在尋找解決辦法，該公司也在2017年就推出全新的客戶策略，預計未來10年，將在美國吸引200萬名重機騎士加入該品牌。除此之外，哈雷機車也努力研發電動機車，其首款電動機車「LiveWire」也在本月舉辦的美國拉斯維加斯 CES 展上亮相。