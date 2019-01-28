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大陸經濟奔馳40年面臨調整壓力　謝金河：川普心戰喊話奏效

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▲中美關係,美中關係,中美貿易戰。（圖／路透社）

▲美中貿易戰衝擊大陸經濟，讓奔馳了40年的大陸經濟，如今面臨調整壓力。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

財信傳媒集團董事長謝金河26日在臉書上指出，近期多間中國大陸企業面臨經營問題，預告了中國大陸企業高槓桿面臨的巨大經營壓力，就連中國國家主席習近平都親口說出黑天鵝、灰犀牛，代表中國大陸經濟奔馳了40年，如今開始面臨調整壓力

謝金河指出，自從1978年鄧小平改革開放以來，對岸經濟發展加足馬力快速前進，這40年來，幾乎都是以跑百米的速度在衝刺。過去這些年，全球加速投資大陸，每年投資大陸的FDI動輒千億美元，讓大陸成為世界工廠，每年創造龐大的貿易順差，順勢帶動內需與房地產業的興旺。且大陸企業在政府「彎道超車」政策的鼓勵下，快速發展。

但去年三月，美中貿易戰的號角響起，全球以美國為首的國家，從恊助、投資大陸的角色，變成對立與抵制，且由於智慧財產權的限制，過去大陸擅用的彎道超車也受到箝制，例如過去在全球攻城掠地的華為，現在連創辦人任正非都跳出來說「華為將過苦日子」。過去40年來發展一帆風順的大陸，現階段面臨龐大的考驗，經濟成長趨緩、人口紅利不再、高房價和高物價，在在都讓大陸調整的腳步愈加困難

而這次美國總統川普祭出的貿易戰，實際上「心戰喊話」威力更大，是一種「搖大樹理論」，美國對大陸加關稅，等於是要過去到大陸投資的企業撤離大陸。現在大陸就像是一棵大樹，任何巨大壓力不會讓大陸受到太大傷害，但若是貿易戰一直持續下去，進入大陸的資金水位下降，就像是搖一顆大樹，每天搖，最後樹葉會逐漸掉落，意味著中大陸經濟也會愈來愈辛苦。

ET快訊
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關鍵字：謝金河,川普,習近平,美國,中國大陸,美中貿易戰,經濟,華為

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