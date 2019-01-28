代工廠前進印度／郭董打造iPhone產線　緯創加碼、和碩談判中

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者張一中攝）

記者周康玉／台北報導

代工廠加碼印度動作頻頻，鴻海董事長郭台銘近日再注資65.8億台幣，緯創早已在印度布局，近日更將印度子公司股本調高至300多億盧比，和碩則是正在探勘評估中，但今年投產還有困難。

緯創是最早在印度布局的科技廠，金額也是最龐大的。緯創近日對印度子公司增資，一舉從18.5億盧比增加到300億盧比（約為台幣131.6億元）。

此外，緯創也在印度為蘋果代工組裝iPhone SE及6S等機款。除了智慧手機以外，包括電腦事業、物聯網、醫療和雲端服務等，都將陸續前進印度。

▼緯創董事長林憲銘與總經理黃柏漙。（圖／記者林敬旻攝）

鴻海則是從去年9月陸續加碼投資印度，到今年1月累計已投資印度子公司約65.8億元。業界傳出，鴻海有可能在印度生產高階iPhone。

鴻海會一直陸續加碼，主要是為了跟著客戶遷移。蘋果為了iPhone成長動能找尋新市場，印度一直都在考慮之列，然而因當地消費力不夠高，因此與印度政府洽談，希望能給蘋果的供應鏈夥伴們更好的投資優惠。

和碩則是評估印度長達一年多，但都未有具體結果，和碩總經理廖賜政昨（27）日更透露，和碩印度設廠還在談判、探勘階段。