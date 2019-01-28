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每天花2小時工作還喊累　一個人經營婚戀網站淨賺5.75億美元

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▲▼ 北美最大婚戀網站之一的Plenty of Fish。（圖／翻攝自Facebook／Plenty of Fish）

▲ 北美最大婚戀網站之一的Plenty of Fish。（圖／翻攝自Facebook／Plenty of Fish

財經中心／綜合報導

馬庫斯·弗林德（Markus Frind）所創立的Plenty of Fish網站，原本只是他小試身手的作品，每天只花2小時經營還嫌累，但靠著敏感的嗅覺與智慧，現在的Plenty of Fish成為了北美最大的婚戀網站之一。

在弗林德23歲之前，他只是加拿大一個科技公司的普通職員，每天上班寫程式、下班玩遊戲，日子過得平淡無奇；但平淡的日子卻被當時的經濟不景氣給打破，公司裁員動作不斷，讓弗林德擔憂自己總有一天也會被裁撤，於是弗林德決定要學習新技術，要是真的被裁也好有出路

就在弗林德為要學習什麼技術而煩惱時，他偶然接觸到了當時新出現的SEO技術和Google AdSense，於是他決定要學這個，經過幾個月的苦練，他就掌握了全新的電腦語言ASP。

但弗林德認為僅學會技術還不夠，干脆用這項技術做了一個婚戀網站，其實一開始，弗林德也沒想太多，只是覺得自己和很多朋友都單身，做一個婚戀網站似乎比較有意思，而這個網站，就是後來成為了北美最大婚戀網站之一的Plenty of Fish

在當時，這個網站只是弗林德用來練習的作品，結果上線不久，就有很多人來註冊，慢慢成為了熱門的交友網站。為了維持網站的運營，弗林德每天在下班後要再花2個小時經營，但連這樣他都覺得太累，認為「工作量實在太大了」，不過讓他開心的是，靠著網站的廣告，他能有一筆額外的收入

直到網站一個月收入可以達到4000美元的時候，弗林德認為這份收入已經足夠養活他自己，他就做了個大膽的決定：辭掉工作，全心投入到Plenty of Fish網站的運營當中。

▲▼ 北美最大婚戀網站之一的Plenty of Fish。（圖／翻攝自Facebook／Plenty of Fish）

▲ Plenty of Fish早期由弗林德一人經營。（圖／翻攝自Facebook／Plenty of Fish

就算從兼職變全職，弗林德依舊每天只花2小時時間管理網站，每週5天算起來，一周也只工作10小時。但即便如此，網站的流量還是一路飆升，僅半年時間，月廣告收入已經到了1萬2千美元，又過了4個月，網站月收入突破5萬；直到2005年5月，月收入突破10萬美元。

2006年6月，他獲得了一張Google廣告寄來的90萬元支票，相當於他一天可以賺3萬美元。更神奇的是，即便到了這時候，網站還是由弗林德一個人經營管理，他沒有合夥人、沒有融資、沒有員工、更沒有其他幫手，而他的競爭對手，一般都至少有600台伺服器，以及至少300名以上的員工，更足以惹惱競爭對手的是，弗林德曾在採訪中說，「日常的網站運營和維護，沒有遇到任何真正的難題」。

事實上，Plenty of Fish的成功全都歸功於弗林德的敏銳觀察，因為他預見到網站可能會有更多的訪客，所以就把營運重點放在了提高服務器性能、改進數據庫的結構上，他直言：「只要你找准問題的本質，一切都能迎刃而解。」

Plenty of Fish與其他婚戀網站相比，並沒有特別突出的地方，但在細節方面，網站做到了符合用戶需要的基本功能。弗林德營造了貼心的用戶體驗，彌補網站界面簡陋、服務不穩定的缺點，讓用戶們更願意使用這個平台；更重要的是，其他婚戀網站都收費，只有Plenty of Fish完全免費，讓很多用戶從試試看的心態轉變成了忠實粉絲。

此外，Plenty of Fish允許它的用戶上傳許多照片，照片儲存空間達到了6TB，並允許每個用戶對其他用戶的照片進行評分，這過程提供給用戶自我表達的機會，使得他們開始沉迷該網站，除了這些優點，弗林德還會依據網站發展情況，及時改善服務器性能和數據庫構架，並通過自己不斷的用戶積累和技術更新，讓網站趨於完善

就這樣，弗林德靠著一個人的力量運營著這個網站，直到2007年才終於擁有第一個員工，2015年7月，弗林德的網站被另一家老牌婚戀公司以5.75億美元收購，由於弗林德沒有合夥人，也沒有融資，他自己持有公司100%的股份，因此這5.75億美元全部屬於他一個人

而現在，每個月擁有3.7億的獨立IP和25億瀏覽量的Plenty of Fish，成為了北美最大的交友網站之一。

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關鍵字：創業,婚戀網站,交友網站,加拿大

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