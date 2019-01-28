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Smart智富／價格下跌　亞高收投資價值浮現

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）
文／Smart智富雜誌　賀先蕙

2018年，受到美國聯準會（Fed）升息和中美貿易戰的影響，多數固定收益商品都飽受壓力。然而，展望2019年，固定收益的投資人可以往何處尋找收益？針對此，富達國際亞洲固定收益團隊主管柯林斯（Bryan Collins）接受《Smart智富》月刊獨家專訪時強調，2018年對亞洲固定收益市場來說，是相當具有挑戰的一年；然而，隨著債券價格下跌、殖利率走揚，「收益率回來了，（現在）高品質的收益相對容易找到。」柯林斯強調。

高收益債過去一直是台灣投資人的最愛，但隨著美國高收益債殖利率走低而光芒逐漸退去，投資人也開始尋找其他收益機會。柯林斯分析，亞洲固定收益市場若跟美國高收益債比起來，有2大優勢：

優勢1》殖利率較高，較有吸引力

如果將亞洲固定收益市場再區分為「亞洲高收益債」和以美元主權債為主的「亞洲投資等級債」來看，則亞洲高收益債目前的平均殖利率高達8%至10%、亞洲投資等級債殖利率也有大約5%。

以投資等級為主的iShares摩根大通美元亞洲債券ETF（美股代號：N6M）為例，其到期殖利率（yield to maturity）達5.01%（截至2018.12.18，以下同）。再以iShares巴克萊亞洲美元高收益債ETF（美股代號：O9P）為例，其到期殖利率達8.76%。柯林斯也分析，「同樣的公司，1年前的發債利率才約5%。」可見過去1年間，隨著債券價格下跌、殖利率上揚，亞洲高收益債投資價值開始浮現。

若對比美國高收益債的iShares高收益企業債ETF（美股代號：HYG），其到期殖利率則只有7.09%，亞洲高收益債的報酬相對具有優勢。

比較自2013年以來，亞洲高收益債和美國高收益債、歐洲高收益債的平均殖利率，可以發現，亞洲高收益債的平均殖利率在過去1年多大幅拉高，目前已勝過歐洲高收益債和美國高收益債。

優勢2》亞洲高收益債債券的品質優於其他區域

亞洲高收益債的槓桿狀況自2016年以來就持續下降，目前已低於美國高收益債和歐洲高收益債。「亞洲高收益債的另一個好處是，如果我們看槓桿比率，亞洲高收益債比美國高收益債的槓桿來的少。所以我們會說這是每單位承擔的槓桿，可以換取較高的利差水準。」柯林斯強調。

而在亞洲高收益債市場中，柯林斯則認為中國企業所發行的美元債，相當具有吸引力，但需要慎選債券。「很多人對中國有意見，好處是這個市場會因此有價格錯置。也因為中國不是一個很擁擠的市場（指外資對中國多所擔憂所以投資較少），所以美元中國債（編按：指中國政府或者企業所發行的美元計價債券）是非常有吸引力的，但必須要認真挑選。」柯林斯指出。

柯林斯看好中國信用評等為BB的地產類債券、以及信用評等為B或BB的類主權債；但建議相對減持原物料類的中國企業債券。

不過，雖然亞洲高收益債目前整體來說，殖利率具吸引力、且槓桿較低，但柯林斯仍然提醒，亞洲高收益債是屬於新興市場債的一環，且未來1年還是會受到貿易戰的影響，因此市場波動還是會比較大，投資人須衡量自身對市場波動的接受度。若來看亞洲的投資等級債，則相對看好亞洲國家的美元主權債，包括例如菲律賓、印尼，或者泰國或印度的類主權債等。

對於亞洲地區的當地貨幣債，柯林斯則提醒，雖然亞洲部分國家2019年有降息空間，可望使債券有資本利得，但由於未來1年恐怕仍有貿易戰的紛爭，亞幣有進一步走弱的可能性，因此除非貿易戰有明朗的解決方案，不然還是建議保守看待。

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關鍵字：Smart智富,股市

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