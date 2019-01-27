快煮壺去年東購賣第一　天冷6招小撇步教你安全使用

▲快煮壺其實只能煮水，利用裡面來煮東西會有許多危險。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

天冷喝杯熱咖啡或熱茶，瞬間暖胃又暖心，可是燒水的快煮壺要是使用不慎，還是有危險的，尤其是出外住飯電大多會設置熱水壺，不過要怎麼使用才安心，一張圖看懂。

台電電力粉絲團分享一張圖，說住飯店有快煮壺可以燒熱水十分方便 ，不過能拿來煮東西嗎？千萬母湯。快煮壺只適用於煮水，不可放入水以外的食物，也不能加熱調理包或放食材下去煮，這很有可能會導致食物燒焦、腐蝕，也可能因內容物堵塞或溢出導致燙傷等危險。

使用快煮壺還要注意的還有，使用時要先裝水再通電，切勿先通電後注水。加入的水不要超過水位容量限制線，以免沸騰時熱水噴出而被燙傷。在煮水過程中不可以打開壺蓋以免燙傷，或因壺蓋未關閉導致溫控器不能自動斷電。加熱後的壺體、電源底座會有餘溫，使用時需小心燙傷。快煮壺為高功率產品，應使用專用電源插座，避免使用延長線

，不使用時，也務必拔下電源插頭。

另外也有國外新聞報導，說有旅館的房客會利用房間內的快煮壺，用高溫的效果來「煮內褲」，另外也有人會把快煮壺當「尿壺」，加上不是所有飯店清潔都做的相當完善，沒有人可以保證前一個房客有好好善待使用。

▼快煮壺其實只能煮水，利用裡面來煮東西會有許多危險。（圖／資料照）