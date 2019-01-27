　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

快煮壺去年東購賣第一　天冷6招小撇步教你安全使用

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼▲▼快煮壺其實只能煮水，利用裡面來煮東西會有許多危險。（圖／資料照）

▲快煮壺其實只能煮水，利用裡面來煮東西會有許多危險。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

天冷喝杯熱咖啡或熱茶，瞬間暖胃又暖心，可是燒水的快煮壺要是使用不慎，還是有危險的，尤其是出外住飯電大多會設置熱水壺，不過要怎麼使用才安心，一張圖看懂。

台電電力粉絲團分享一張圖，說住飯店有快煮壺可以燒熱水十分方便 ，不過能拿來煮東西嗎？千萬母湯。快煮壺只適用於煮水，不可放入水以外的食物，也不能加熱調理包或放食材下去煮，這很有可能會導致食物燒焦、腐蝕，也可能因內容物堵塞或溢出導致燙傷等危險。

使用快煮壺還要注意的還有，使用時要先裝水再通電，切勿先通電後注水。加入的水不要超過水位容量限制線，以免沸騰時熱水噴出而被燙傷。在煮水過程中不可以打開壺蓋以免燙傷，或因壺蓋未關閉導致溫控器不能自動斷電。加熱後的壺體、電源底座會有餘溫，使用時需小心燙傷。快煮壺為高功率產品，應使用專用電源插座，避免使用延長線
，不使用時，也務必拔下電源插頭。

另外也有國外新聞報導，說有旅館的房客會利用房間內的快煮壺，用高溫的效果來「煮內褲」，另外也有人會把快煮壺當「尿壺」，加上不是所有飯店清潔都做的相當完善，沒有人可以保證前一個房客有好好善待使用。

▼快煮壺其實只能煮水，利用裡面來煮東西會有許多危險。（圖／資料照）

▲▼▲▼快煮壺其實只能煮水，利用裡面來煮東西會有許多危險。（圖／資料照）

ET快訊
一周天氣出爐！「一路回暖飆28度」　年前最後上班日再變天
回家前遇「碧潭奪命大魚」！釣客跳溪救釣竿　上岸突詭喊：救命

關鍵字：快煮壺

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

每天花2小時工作還喊累　一個人經營婚戀網站淨賺5.75億美元

官民角力兆元離岸風電商機　經濟部公布新費率前夕

快煮壺去年東購賣第一　天冷6招小撇步教你安全使用

朋程老董豪擲4.5億…照顧員工小孩！每人可「年領萬元」到22歲

工程師放棄海外330萬年薪回台　因「亞洲才是戰場」

影／和碩人人有獎1人1.2萬元　總獎金連三年破億

影／和碩營收連五年破兆　童子賢：不迷惑、不悲觀、勇於創造

影／和碩尾牙席開757桌　廖賜政：今年秉持奮戰精神再創佳績

光陽奪4成市佔「比便利商店多的通路」　高雄尾牙風光席開184桌

財政部：台租稅負擔率降7百分點　減幅全球之冠

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

Alan Walker來了！　feat.Julia&周興哲嗨爆小巨蛋

「實力哥」錄影狂炫BMW新跑車 不到1hr翻車撞爛...業者曝真相

火箭少女鬧翻！　 Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

每天花2小時工作還喊累　一個人經營婚戀網站淨賺5.75億美元

官民角力兆元離岸風電商機　經濟部公布新費率前夕

快煮壺去年東購賣第一　天冷6招小撇步教你安全使用

朋程老董豪擲4.5億…照顧員工小孩！每人可「年領萬元」到22歲

工程師放棄海外330萬年薪回台　因「亞洲才是戰場」

影／和碩人人有獎1人1.2萬元　總獎金連三年破億

影／和碩營收連五年破兆　童子賢：不迷惑、不悲觀、勇於創造

影／和碩尾牙席開757桌　廖賜政：今年秉持奮戰精神再創佳績

光陽奪4成市佔「比便利商店多的通路」　高雄尾牙風光席開184桌

財政部：台租稅負擔率降7百分點　減幅全球之冠

李燕曝多年隱疾！　「1個饅頭吃一天」留病根：一整年每天都在吃藥

汪遭棄空屋「瘦到變咕嚕」…沒水也沒食物　眼神只剩絕望

黃竣民詳解德國戰車演進　新作獲德前陸軍副總長撰序推薦　

第8艘055艦首裝電磁炮？　陸宣布「超級發動機組」驗收成功

太平輪海難70周年　新地景紀念公園明年底呈現

三總核磁共振成像檢測脊椎炎　提供準確診斷

停到籤王車格！他愛車慘被「鳥屎炸彈」刷爆　崩潰：集體烙賽嗎

台東波浪屋全館募款助蓋癌症大樓　陳子萱遠從達仁鄉來捐撲滿

剛吵完…Yamy沙漠失蹤！　Sunnee「超Man暖舉」曝姐妹情

「古裝劇男神」澳網觀戰！　低調坐觀眾席…表情太帥被發現啦

「大眼嘟嘴」日本正妹激似高嘉瑜　網友驚呆：好像！她會翻白眼嗎

財經熱門新聞

和碩人人有獎1人1.2萬元　總..

朋程老董豪擲　員工子女可年領萬..

「亞洲才是戰場」棄海外330萬..

每天工作2小時還喊累　一個人經..

快煮壺去年東購賣第一　天冷6招..

27元小7買鮮乳！統一發票5位..

官民角力兆元離岸風電商機　經濟..

郵局不能領200元了！中獎發票..

封關剩3天！可抱到年後　賺開工..

光陽機車銷售奪4成市佔率　通路..

豬年換新鈔妙招　省時省力又開運

嚴凱泰女兒給父信　一段話看出嚴..

要被保險人不同人　要課遺產稅

和碩尾牙　廖賜政：今年再創佳績

更多熱門

相關新聞

標檢局抽驗快煮壺三成不合格

標準局隨機購買10件樣品進行檢測，檢測結果發現，品質項目及「商品檢驗標識」全數符合規定，不過在「重要零組件比對」及「中文標示」有3件不符合規定。

Balmuda快煮壺早餐時光更有風格

飯店熱水壺被這樣用？網：吐慘了！

掛耳式咖啡細嘴快煮壺　2千有找

濕冷！電暖器、除濕機5折起出清

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

豬屍沉深海　海蝨5天內啃成白骨

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs

Wanna One退場「太虐」粉哭翻

Wanna One哭著解散　BTS、EXO都到了！

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿亡

求子3年生不出！洋偏方讓她一試就中

一周天氣出爐！周四前一路回暖飆28度

頑童瘦子：我們要單飛了！全譁然

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

真的解散了！姜丹尼爾：沒有Wanna One了

白紀亞親弟「正臉照」曝光！

周杰倫喊「林北」與蕭敬騰私訊曝光

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面