影／和碩營收連五年破兆　童子賢：不迷惑、不悲觀、勇於創造

記者周康玉／台北報導

和碩今（27）日舉行尾牙，席開757桌，最大獎是價值80萬的國產汽車，大獎可比拚去年上看9000萬。和碩去年營收來到1.3兆寫歷史新高，和碩董事長童子賢表示，和碩連五年營收破兆，並非僥倖，他也提出三點反省，要同仁不迷惑、不悲觀、勇於創造。

▲和碩尾牙。（圖／資料照）

童子賢則表示，和碩連五年營收破兆，這樣耀眼的數字完全沒有僥倖，去年達到1兆3400億，再創營收高峰。然而，容許他在這邊反省，消費市場成長帶著產業界，也帶著和碩公司一直在成長，但一直追逐成長一定是正確的方向嗎？

童子賢表示，過去產業的發展有其歷史背景，有它的原因，所以一昧成長不能說是錯，但也悄悄看見產業界的老枝幹上長出新的枝枒，開出新的花朵。

童子賢表示，在過去幾年，人工智慧、汽車電子、智慧城市、物聯網等，相信在未來幾年將會再創造新的浪潮、新的營收。

童子賢提出三點呼籲，第一不要迷惑、也不要驕傲，過往的輝煌數字是重要里程碑，但數字不會蒙蔽公司繼續向前，尋找下一個光明前途。

第二是不悲觀，學習勇於挑戰。童子賢表示，產業界多變，國際局勢詭譎多變，改變帶來挑戰，同時帶來機會，不要因為一再改變而悲觀。

第三點是勇於創造，不要緬懷過去，不要躺在美好數字中緬懷過去，和碩是個有能力創造學習的組織。