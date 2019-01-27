財政部：台租稅負擔率降7百分點　減幅全球之冠

▲財政部指出，台灣的租稅負擔率為全球最低。（圖／記者陳韋帆攝）

財經中心／綜合報導

政府近年來為了促進經濟、鼓勵企業投資，提供產業諸多租稅優惠；根據財政部公布的數據指出，自1990年至2017年的27年間，台灣的租稅負擔率已從19.9%下降至12.9%，減少了7個百分點，幅度為全球之冠。

財政部指出，同時間點全世界僅有7個國家的租稅負擔率下降，但台灣減幅達7%，是7個國家中下降幅度最大的2地區。原因除了民生減稅措施外，主要是因為實施兩稅合一，以及因應國內生產環境改變與全球化競爭，對產業實施租稅獎勵，以促進經濟升級。

另外，同時期像是希臘（10.1%）、法國（6.4%）、義大利（5.1%）、冰島（4.2%），租稅負擔率皆屬上升。另外像是鄰近的韓國，則是因為實施了擴大稅基政策，因此增加了3%。

根據財政部報告指出，1990至2017年間各國賦稅負擔率下降年數較多者依序為台灣16年，日本及加拿大15年，占比均逾半，再次為德、義、英、荷、奧等歐洲國家均13年。台灣與日本排序由1990年第6及第8低降至2017年之最低及第3低，其他6國大抵仍維持在中等或中高位階。

雖然台灣的租稅負擔率已經降了7%，不過企業間仍希望可爭取再減稅；對此，財政部長蘇建榮日前已明確地指出，「不希望產創條例租稅抵減的規模再擴大」，不過他並非是指不要增減租稅優惠，而是希望整體的減免規模可以維持穩定。