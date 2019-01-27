　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

光陽奪4成市佔「比便利商店多的通路」　高雄尾牙風光席開184桌

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲光陽機車在高雄舉辦尾牙,席開184桌，執行長柯俊彬開心光陽機車市佔率達4成 。（圖／記者賴君欣攝）

▲光陽機車在高雄舉辦尾牙,席開184桌，執行長柯俊彬開心光陽機車市佔率達4成 。（圖／記者賴君欣攝）

記者賴君欣、吳奕靖／高雄報導

全球機車品牌光陽工業（KYMCO）已邁入55週年，2018年以市佔率35.3％蟬聯全台19年銷售冠軍，累計銷售共逾509萬台超高銷售量。執行長柯俊斌表示，去年光陽機車在高雄市就賣了超過7萬多台，前年賣出9萬多台，就是有這樣的好成績，所以這一次在高雄舉辦尾牙席開184桌，相當風光。

KYMCO執行長柯俊斌表示，光陽機車在高雄縣市還未合併以前，高雄縣佔有率是最高的，曾經有過一個月60%的市佔率，一整年下來還有56%，就算是高雄縣市合併以後，一直有40幾％的市佔率，KYMCO執行長柯俊斌說：「像是去年就賣到高達超過7萬台，前年更厲害，因為那時候一百萬，超過9萬台，一個高雄縣市合併以後，其中有包括了屏東的銷售量，所以今天的尾牙才席開184桌。」

▲光陽機車在高雄舉辦尾牙,席開184桌，執行長柯俊彬開心光陽機車市佔率達4成 。（圖／記者賴君欣攝）

▲光陽機車在高雄舉辦尾牙席開184桌，總統蔡英文到場祝賀。（圖／記者賴君欣攝）

柯俊斌看好明年的機車銷售市場會更好，因為明年將是汰換機車補助貨物稅4000元的最後一年，所以消費者會擠出來搶最後的優惠機會，不過對於光陽機車來說，不用等到明年，光是今年一開始一月份的整體銷售量已經超過40％，柯俊斌說：「我們的銷售量很好，光是到月中就已經接近41%，主要因為上個月也就是去年12月份有9800輛機車沒有領，陸續有在領車，所以銷售率很好，有些縣市的佔有率還來到59％，所以這個月估計應該有機會超過整個台灣來講有4成以上的市佔率。」

▲光陽機車在高雄舉辦尾牙,席開184桌，執行長柯俊彬開心光陽機車市佔率達4成 。（圖／記者賴君欣攝）

▲光陽機車在高雄舉辦尾牙席開184桌，總統蔡英文到場祝賀。（圖／記者賴君欣攝）

柯俊斌表示，為回饋台灣消費者的支持，2019年起推出多項驚喜購車優惠，除即日起購買指定車款可獲價值萬元好禮，適逢光陽品牌55週年，祭出5500萬元購車抽現金活動，每月抽出10萬現金110名得主，若購買Ionex電動機車，中獎機率更直飆10倍，最高可獨得百萬現金。

柯俊斌指出，光陽擁有燃油車、電動車的雙優勢；在電動車市場，2018年下半年推出Many 110 EV 及Nice 100EV 2款電動車，相信是符合大眾需要，並有七成顧客感覺舒適。另對電動車相關配套，柯俊斌說明，電動車可在家充電，民眾也可到換電站，或是總代理去快充及借電池，所以相信今年電動車的銷售也將會突破10萬台。

▲光陽機車在高雄舉辦尾牙,席開184桌，執行長柯俊彬開心光陽機車市佔率達4成 。（圖／記者賴君欣攝）

▲光陽機車在高雄舉辦尾牙,席開184桌，執行長柯俊彬開心光陽機車市佔率達4成 。（圖／記者賴君欣攝）

ET快訊
傑尼斯天團「嵐」驚爆解散！合體到2020年為止
主播只穿丁字褲！花4年練出超翹「歐美臀」網暴動
泫雅、E’dawn簽給新公司！社長是YG出身大咖巨星

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／屏東動力飛行傘玩家「急墜20m摔河床」　大腿骨折送醫

獨／小黃國道起火…燒到剩骨架！「撸不到交流道」運將傻眼：報廢嗎

中山高北上大林路段6車連撞　1女死亡2輕傷

士林夜市「一天工讀」結怨　LINE互嗆留GPS惡煞撂人砍殺5傷

北京男自由行撞飛女騎士！　她無法「魚水之歡」怒求償473萬

光陽奪4成市佔「比便利商店多的通路」　高雄尾牙風光席開184桌

財政部：台租稅負擔率降7百分點　減幅全球之冠

科技女力崛起　台灣微軟首席營運長何虹將助台產業轉型

春節不漲價　中油宣布下週油價「不予調整」

年前資金需求多　數位帳戶貸款利率最高可差3%

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

光陽奪4成市佔「比便利商店多的通路」　高雄尾牙風光席開184桌

財政部：台租稅負擔率降7百分點　減幅全球之冠

科技女力崛起　台灣微軟首席營運長何虹將助台產業轉型

春節不漲價　中油宣布下週油價「不予調整」

年前資金需求多　數位帳戶貸款利率最高可差3%

封關剩3天！可抱到年後　賺開工小紅包個股大公開

豬年換新明日鈔開跑！專家傳授省時、省力與開運妙招。

Apple轉攻印度市場　傳鴻海也加重當地投資力道

魔術師棄當科技新貴　自創「舒壓魔術」日薪2萬

連Discovery都來蹲點採訪　他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

獨／韓國瑜辦公室先搬到鳳山　何時入住官邸「初步有答案了」　

SBL／封鎖NBA等級投射！　郭昭男賞梅奧「扎實大火鍋」

快訊／傑尼斯天團「嵐」驚爆解散！　合體到2020年為止

求子3年生不出！　洋偏方讓她「一試就中」還連2胎

勇士表弟復出4場吞17次犯規　卡森斯笑稱要請裁判吃飯

不滿勞資協商停滯、倒退！機師擬「重啟罷工」　華航回應了

澳門名廚譚國鋒掌舵永利皇宮永利宮　新菜色必吃燒鵝飯

廈門成台灣水果「第一大買家」　2018對台貿易達1807億

「警界王陽明」要當爸了！　網友心碎：又一個男神死會

4年終於練出「歐美臀」！　主播只穿丁字褲超震撼

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

財經熱門新聞

27元小7買鮮乳！統一發票5位..

嚴凱泰女兒給父信　一段話看出嚴..

他用AI神算出虱目魚2天後的大..

要被保險人不同人　要課遺產稅

捷迅董座顧城明化身騎士　悟出轉..

郵局不能領200元了！中獎發票..

部落客投入IP扶植計畫　成流量..

封關剩3天！可抱到年後　賺開工..

棄當科技新貴　魔術師1天賺2萬..

捷迅掃除負毛利客戶聚焦跨國物流..

豬年換新鈔妙招　省時省力又開運

韓流風！富邦金加碼400億投資..

明天是立委補選投票日！要上班的..

富邦尾牙狂發1200萬現金獎　..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

SJ來台見這點變了：有點失望！

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

離婚4月鄭人碩認追小薰！

韓國瑜霸氣宣布　海霸王投資80億

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉翻

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面