光陽奪4成市佔「比便利商店多的通路」　高雄尾牙風光席開184桌

▲光陽機車在高雄舉辦尾牙,席開184桌，執行長柯俊彬開心光陽機車市佔率達4成 。（圖／記者賴君欣攝）

記者賴君欣、吳奕靖／高雄報導

全球機車品牌光陽工業（KYMCO）已邁入55週年，2018年以市佔率35.3％蟬聯全台19年銷售冠軍，累計銷售共逾509萬台超高銷售量。執行長柯俊斌表示，去年光陽機車在高雄市就賣了超過7萬多台，前年賣出9萬多台，就是有這樣的好成績，所以這一次在高雄舉辦尾牙席開184桌，相當風光。

KYMCO執行長柯俊斌表示，光陽機車在高雄縣市還未合併以前，高雄縣佔有率是最高的，曾經有過一個月60%的市佔率，一整年下來還有56%，就算是高雄縣市合併以後，一直有40幾％的市佔率，KYMCO執行長柯俊斌說：「像是去年就賣到高達超過7萬台，前年更厲害，因為那時候一百萬，超過9萬台，一個高雄縣市合併以後，其中有包括了屏東的銷售量，所以今天的尾牙才席開184桌。」

▲光陽機車在高雄舉辦尾牙席開184桌，總統蔡英文到場祝賀。（圖／記者賴君欣攝）

柯俊斌看好明年的機車銷售市場會更好，因為明年將是汰換機車補助貨物稅4000元的最後一年，所以消費者會擠出來搶最後的優惠機會，不過對於光陽機車來說，不用等到明年，光是今年一開始一月份的整體銷售量已經超過40％，柯俊斌說：「我們的銷售量很好，光是到月中就已經接近41%，主要因為上個月也就是去年12月份有9800輛機車沒有領，陸續有在領車，所以銷售率很好，有些縣市的佔有率還來到59％，所以這個月估計應該有機會超過整個台灣來講有4成以上的市佔率。」

▲光陽機車在高雄舉辦尾牙席開184桌，總統蔡英文到場祝賀。（圖／記者賴君欣攝）

柯俊斌表示，為回饋台灣消費者的支持，2019年起推出多項驚喜購車優惠，除即日起購買指定車款可獲價值萬元好禮，適逢光陽品牌55週年，祭出5500萬元購車抽現金活動，每月抽出10萬現金110名得主，若購買Ionex電動機車，中獎機率更直飆10倍，最高可獨得百萬現金。

柯俊斌指出，光陽擁有燃油車、電動車的雙優勢；在電動車市場，2018年下半年推出Many 110 EV 及Nice 100EV 2款電動車，相信是符合大眾需要，並有七成顧客感覺舒適。另對電動車相關配套，柯俊斌說明，電動車可在家充電，民眾也可到換電站，或是總代理去快充及借電池，所以相信今年電動車的銷售也將會突破10萬台。

▲光陽機車在高雄舉辦尾牙,席開184桌，執行長柯俊彬開心光陽機車市佔率達4成 。（圖／記者賴君欣攝）