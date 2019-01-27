　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

科技女力崛起　台灣微軟首席營運長何虹將助台產業轉型

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣微軟首席營運長何虹。（圖／記者邱倢芯攝）

▲台灣微軟首席營運長何虹。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

台灣微軟近日加入女力新血，由曾任職於IBM，並派駐世界多國的何虹，擔任台灣微軟首席營運長一職；而她在台灣微軟的最大任務，就是為了因應近年台灣各產業大吹數位轉型風，協助這些產業如何在數位轉型浪潮中找到自己的路。

何虹認為，「轉型」應該被視為一個「動詞」，透過不斷行動在數位時代中掌握先機。在這個過程中，技術占了相當重要的位置，但並非絕對的唯一。

以微軟為例，身為科技領導企業的微軟在轉型歷程中，「技術」問題反而是最簡單的，真正需要克服的挑戰是企業中的「文化」與「人」，因此何虹認為，要協助台灣的產業渡過轉型痛點，從「企業文化」與「人」才是關鍵切入點。

另外，何虹也指出，在轉型的過程中，「聽」是最重要的一環；她解釋，自己在台灣微軟所扮演的角色，不僅要面對客戶的轉型需求，也得與公司內部同事間相互溝通、協作；因此她期望秉持同理心，不僅用心傾聽客戶需求，同時亦深入了解同仁和合作夥伴的需求。

另外，她也認為，除了「傾聽」，「行動」更是關鍵。何虹認為積極走入對方的世界將能持續培養「同理心」感同身受的能力，過去她不只在職涯經歷上足跡遍及全世界，也透過閒暇時的不斷旅行擴大視野，強化自身對周遭人、事、物的深刻理解，以落實換位思考並能真正協助每個人及組織成就更多。

ET快訊
「火車劈腿男」找到了！糾纏前女友新營妹哭整晚：已分手
謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩後續
新營女生注意！她搭火車聽眼鏡男「劈腿電話」曝特徵：太渣

關鍵字：科技女力,台灣微軟,數位轉型

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

科技女力崛起　台灣微軟首席營運長何虹將助台產業轉型

春節不漲價　中油宣布下週油價「不予調整」

年前資金需求多　數位帳戶貸款利率最高可差3%

封關剩3天！可抱到年後　賺開工小紅包個股大公開

豬年換新明日鈔開跑！專家傳授省時、省力與開運妙招。

Apple轉攻印度市場　傳鴻海也加重當地投資力道

魔術師棄當科技新貴　自創「舒壓魔術」日薪2萬

連Discovery都來蹲點採訪　他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

25歲小小部落客余尚泓投入IP扶植計畫　成為大流量網紅賺美金

「騎重機彎道超車！」捷迅董座顧城明化身騎士　悟出轉型哲學

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

科技女力崛起　台灣微軟首席營運長何虹將助台產業轉型

春節不漲價　中油宣布下週油價「不予調整」

年前資金需求多　數位帳戶貸款利率最高可差3%

封關剩3天！可抱到年後　賺開工小紅包個股大公開

豬年換新明日鈔開跑！專家傳授省時、省力與開運妙招。

Apple轉攻印度市場　傳鴻海也加重當地投資力道

魔術師棄當科技新貴　自創「舒壓魔術」日薪2萬

連Discovery都來蹲點採訪　他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

25歲小小部落客余尚泓投入IP扶植計畫　成為大流量網紅賺美金

「騎重機彎道超車！」捷迅董座顧城明化身騎士　悟出轉型哲學

罰不怕！防檢局查78件違規帶疫區肉品　罰款總計1560萬

賓利100歲了！日內瓦車展推「百年特仕版」1張照片搶先看

泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

遭「撕碎春聯砸臉」　「美女議員」戴瑋珊：鄭惠中新聞看太多？

菲利普親王寫信向骨折女道歉！　「下午陽光很刺眼」害翻車

東森寵物雲頭份店開出頭獎　只花1000元就抽到東京雙人來回機票

影／「我姐有淚就讓你下油鍋」　小舅掛布條嗆新郎...禮車開走1秒爆哭

S到一半喊停！酒店妹酒醒「告男客性侵」害他遭剁手　友喊冤：被加價

螯足上長滿了黑色硬毛 　「郝柏村蟹」現身新社加塱溪

獨／「沒有像樣機場」F1賽車不來高雄　資深航空人員點出關鍵　

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

財經熱門新聞

27元小7買鮮乳！統一發票5位..

他用AI神算出虱目魚2天後的大..

嚴凱泰女兒給父信　一段話看出嚴..

捷迅董座顧城明化身騎士　悟出轉..

要被保險人不同人　要課遺產稅

部落客投入IP扶植計畫　成流量..

郵局不能領200元了！中獎發票..

棄當科技新貴　魔術師1天賺2萬..

捷迅掃除負毛利客戶聚焦跨國物流..

封關剩3天！可抱到年後　賺開工..

明天是立委補選投票日！要上班的..

韓流風！富邦金加碼400億投資..

富邦尾牙狂發1200萬現金獎　..

豬年換新鈔妙招　省時省力又開運

更多熱門

相關新聞

數位轉型　銀行憂網路攻擊

安永(EY)與國際金融協會(IIF)近期發布「第九屆全球銀行風險管理調查」，針對銀行在未來一年最重要的風險議題，其中有八成以上的銀行董事會成員認為，網路安全是最重要的議題。

2019台灣10大ICT市場趨勢

台灣微軟攜手高科大翻轉管理教育

遠傳被爆裁員10%

徐旭東：499之亂加速遠傳轉型

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

SJ來台見這點變了：有點失望！

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

離婚4月鄭人碩認追小薰！

韓國瑜霸氣宣布　海霸王投資80億

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉翻

女醫學生忘帶車費　司機丟包凍死

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面