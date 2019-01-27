科技女力崛起　台灣微軟首席營運長何虹將助台產業轉型

▲台灣微軟首席營運長何虹。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／綜合報導

台灣微軟近日加入女力新血，由曾任職於IBM，並派駐世界多國的何虹，擔任台灣微軟首席營運長一職；而她在台灣微軟的最大任務，就是為了因應近年台灣各產業大吹數位轉型風，協助這些產業如何在數位轉型浪潮中找到自己的路。

何虹認為，「轉型」應該被視為一個「動詞」，透過不斷行動在數位時代中掌握先機。在這個過程中，技術占了相當重要的位置，但並非絕對的唯一。

以微軟為例，身為科技領導企業的微軟在轉型歷程中，「技術」問題反而是最簡單的，真正需要克服的挑戰是企業中的「文化」與「人」，因此何虹認為，要協助台灣的產業渡過轉型痛點，從「企業文化」與「人」才是關鍵切入點。

另外，何虹也指出，在轉型的過程中，「聽」是最重要的一環；她解釋，自己在台灣微軟所扮演的角色，不僅要面對客戶的轉型需求，也得與公司內部同事間相互溝通、協作；因此她期望秉持同理心，不僅用心傾聽客戶需求，同時亦深入了解同仁和合作夥伴的需求。

另外，她也認為，除了「傾聽」，「行動」更是關鍵。何虹認為積極走入對方的世界將能持續培養「同理心」感同身受的能力，過去她不只在職涯經歷上足跡遍及全世界，也透過閒暇時的不斷旅行擴大視野，強化自身對周遭人、事、物的深刻理解，以落實換位思考並能真正協助每個人及組織成就更多。