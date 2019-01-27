工程師放棄海外330萬年薪回台　因「亞洲才是戰場」

▲TAROBO大拇哥投顧行銷業務總監王克瑞。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

今年30歲的王克瑞，頂著美國百大名校密蘇里哥倫比亞大學光環，一畢業就在美國最大通信網路商AT&T工作，頭一份薪水年薪11萬美金（約台幣330萬元），加上獎金後年領新台幣500萬元很容易，但卻堅持「死也要回台灣」。

回台灣後，憑藉他的名校文憑、雙語能力，他順利到一家投顧公司工作擔任行銷長一職，年薪破百萬，起薪還是比一般本土畢業的年輕人高，但相對台灣很多「死也要留美」的留學生，不免讓人好奇他的動機。

AT&T是美國電信龍頭，市值高達2231億美元（2019年1月25日最新統計），等於是美國版的「中華電信」，但市值比中華電大8倍。

王克瑞第一份工作就躋身產業龍頭，薪資條件也算優渥，要在美國買車、買房不是問題，就算結婚生子也可以很舒適。

不想21年只做一件事

王克瑞形容，大公司分工很細，且業務內容很單純，說白了就是一個「小螺絲釘」而已。他的工作只要早上八點到下午五點，沒加過班，也從未把多的工作帶回家做，生活過得很有品質。

理工科系畢業的王克瑞，雖然頭銜是IT分析師，但工作內容除了技術，也涵蓋產品包裝，當時他負責一個「監測駕駛狀態」的APP專案，工作內容橫跨理工和金融領域。

美國在就業趨勢上，金融和理工結合是行之有年，要兼具兩專長的人才算是很普遍，如同台灣近年在喊的「Fin-tech（金融科技）」，來到台灣卻變成很稀有。也因此王克瑞思考，或許他在台灣的發展潛力會比美國大很多。

尤其有一天，他問起AT&T同事，當初坐他位子的人去哪裡了？同事回他升官了，他好奇「多久升的官呢？」同事回「他待了21年才升上去的」王克瑞聽了當頭棒喝，他心想，他可沒辦法做同樣的工作內容21年呀。

除了市場潛力大、無法21年只做一件事，王克瑞更吐露出以一個華裔在美生活多年體悟出的大實話。

揮之不去的種族歧視

王克瑞從國中畢業後就和哥哥一起到美國念書，算是家境還不錯的小留學生。一去美國，念的還是貴族高中，但他永遠無法忘記，他和哥哥在高中時候，被稱做chink（中國佬）、compound chicken（複合雞）、book smart（書呆子）等等的歧視言語。

王克瑞回想，因為他個性外向，比較愛玩，他的第一個朋友就是老美，很輕鬆地就打入派對和兄弟會，也因此交了很多非華人朋友，已經比很多固守華人圈的留學生好多了。

即便如此，進入社會上，美國大企業會雇用華人，多半是為了透過華人打入亞洲市場，就算被重用了，感覺也只是個工具人。

王克瑞形容自己是個停不下來的人，將來還會進一步想創業，看好大陸還是最具成長潛力的市場，而台灣又是前進大陸的最佳前哨，為了前進大陸，他選擇回台。