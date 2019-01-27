　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

工程師放棄海外330萬年薪回台　因「亞洲才是戰場」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ TAROBO大拇哥投顧行銷業務總監王克瑞。（圖／記者周康玉攝）

TAROBO大拇哥投顧行銷業務總監王克瑞。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

今年30歲的王克瑞，頂著美國百大名校密蘇里哥倫比亞大學光環，一畢業就在美國最大通信網路商AT&T工作，頭一份薪水年薪11萬美金（約台幣330萬元），加上獎金後年領新台幣500萬元很容易，但卻堅持「死也要回台灣」。

回台灣後，憑藉他的名校文憑、雙語能力，他順利到一家投顧公司工作擔任行銷長一職，年薪破百萬，起薪還是比一般本土畢業的年輕人高，但相對台灣很多「死也要留美」的留學生，不免讓人好奇他的動機。

AT&T是美國電信龍頭，市值高達2231億美元（2019年1月25日最新統計），等於是美國版的「中華電信」，但市值比中華電大8倍。

王克瑞第一份工作就躋身產業龍頭，薪資條件也算優渥，要在美國買車、買房不是問題，就算結婚生子也可以很舒適。

不想21年只做一件事

王克瑞形容，大公司分工很細，且業務內容很單純，說白了就是一個「小螺絲釘」而已。他的工作只要早上八點到下午五點，沒加過班，也從未把多的工作帶回家做，生活過得很有品質。

理工科系畢業的王克瑞，雖然頭銜是IT分析師，但工作內容除了技術，也涵蓋產品包裝，當時他負責一個「監測駕駛狀態」的APP專案，工作內容橫跨理工和金融領域。

美國在就業趨勢上，金融和理工結合是行之有年，要兼具兩專長的人才算是很普遍，如同台灣近年在喊的「Fin-tech（金融科技）」，來到台灣卻變成很稀有。也因此王克瑞思考，或許他在台灣的發展潛力會比美國大很多。

尤其有一天，他問起AT&T同事，當初坐他位子的人去哪裡了？同事回他升官了，他好奇「多久升的官呢？」同事回「他待了21年才升上去的」王克瑞聽了當頭棒喝，他心想，他可沒辦法做同樣的工作內容21年呀。

除了市場潛力大、無法21年只做一件事，王克瑞更吐露出以一個華裔在美生活多年體悟出的大實話。

揮之不去的種族歧視

王克瑞從國中畢業後就和哥哥一起到美國念書，算是家境還不錯的小留學生。一去美國，念的還是貴族高中，但他永遠無法忘記，他和哥哥在高中時候，被稱做chink（中國佬）、compound chicken（複合雞）、book smart（書呆子）等等的歧視言語。

王克瑞回想，因為他個性外向，比較愛玩，他的第一個朋友就是老美，很輕鬆地就打入派對和兄弟會，也因此交了很多非華人朋友，已經比很多固守華人圈的留學生好多了。

即便如此，進入社會上，美國大企業會雇用華人，多半是為了透過華人打入亞洲市場，就算被重用了，感覺也只是個工具人。

王克瑞形容自己是個停不下來的人，將來還會進一步想創業，看好大陸還是最具成長潛力的市場，而台灣又是前進大陸的最佳前哨，為了前進大陸，他選擇回台。

ET快訊
一周天氣出爐！「一路回暖飆28度」　年前最後上班日再變天
回家前遇「碧潭奪命大魚」！釣客跳溪救釣竿　上岸突詭喊：救命

關鍵字：海外就業,求學,創業,大拇哥投顧

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快煮壺去年東購賣第一　天冷6招小撇步教你安全使用

朋程老董豪擲4.5億…照顧員工小孩！每人可「年領萬元」到22歲

工程師放棄海外330萬年薪回台　因「亞洲才是戰場」

影／和碩人人有獎1人1.2萬元　總獎金連三年破億

影／和碩營收連五年破兆　童子賢：不迷惑、不悲觀、勇於創造

影／和碩尾牙席開757桌　廖賜政：今年秉持奮戰精神再創佳績

光陽奪4成市佔「比便利商店多的通路」　高雄尾牙風光席開184桌

財政部：台租稅負擔率降7百分點　減幅全球之冠

科技女力崛起　台灣微軟首席營運長何虹將助台產業轉型

春節不漲價　中油宣布下週油價「不予調整」

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

快煮壺去年東購賣第一　天冷6招小撇步教你安全使用

朋程老董豪擲4.5億…照顧員工小孩！每人可「年領萬元」到22歲

工程師放棄海外330萬年薪回台　因「亞洲才是戰場」

影／和碩人人有獎1人1.2萬元　總獎金連三年破億

影／和碩營收連五年破兆　童子賢：不迷惑、不悲觀、勇於創造

影／和碩尾牙席開757桌　廖賜政：今年秉持奮戰精神再創佳績

光陽奪4成市佔「比便利商店多的通路」　高雄尾牙風光席開184桌

財政部：台租稅負擔率降7百分點　減幅全球之冠

科技女力崛起　台灣微軟首席營運長何虹將助台產業轉型

春節不漲價　中油宣布下週油價「不予調整」

橘子《魔力寶貝M》考慮導入日本市場　SE社齊藤陽介跨海站台

《TGS電競星光大道》多款熱門遊戲賽事結果揭曉

威廉拍戲出意外「視力剩0.3」！　眼球遭木劍打傷…出血畫面曝光

快煮壺去年東購賣第一　天冷6招小撇步教你安全使用

《霹靂無雙》電玩展面會落幕　DenKa、霹靂群雄同台競技

朋程老董豪擲4.5億…照顧員工小孩！每人可「年領萬元」到22歲

野生鄧超逛故宮！　見遊客狂擠「手緊牽媽媽」網讚：孩子沒白生

曹雅雯高雄當海選評審　粉絲南下報名「為見她一面」

《FGO》電玩展寶具場景重現　天魔御伽草子、鬼島降臨人氣夯

愛愛「才進去就軟」一反常態太太好憂心！醫：沒有每次都100分的

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

財經熱門新聞

和碩人人有獎1人1.2萬元　總..

27元小7買鮮乳！統一發票5位..

嚴凱泰女兒給父信　一段話看出嚴..

郵局不能領200元了！中獎發票..

要被保險人不同人　要課遺產稅

他用AI神算出虱目魚2天後的大..

光陽機車銷售奪4成市佔率　通路..

封關剩3天！可抱到年後　賺開工..

豬年換新鈔妙招　省時省力又開運

捷迅董座顧城明化身騎士　悟出轉..

部落客投入IP扶植計畫　成流量..

棄當科技新貴　魔術師1天賺2萬..

和碩尾牙　廖賜政：今年再創佳績

和碩營收破兆　童子賢三點勉同仁

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

女神下班「坐對面吃麵」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母沉默了

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

住新營女生注意！她搭火車聽到「劈腿電話」

泫雅、E’dawn簽給「YG出身大咖巨星」

馮偉衷女友靈堂痛哭：叫我馮太

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

謝和弦譙陳奕「搶女友」撕破臉7年

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改行了

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面