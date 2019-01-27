Apple轉攻印度市場　傳鴻海也加重當地投資力道

▲Apple轉攻印度市場，外傳鴻海也加重當地的投資力道。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

在中美貿易戰加劇下，外傳手機大廠Apple將轉戰印度市場，而身為蘋果供應鏈最主要一員的鴻海，可能也將隨之加重印度的投資力道。

鴻海加重印度投資的消息其實並非空穴來風，先前路透社曾指出，印度行動與電子協會（ICEA）與包括Apple在內的手機廠商，在一份長達174頁的提案書中，向印度政府提出了機台進口稅務減免、提供行動通訊設備出口信貸等要求，這意味著有多家手機業者希望將供應鏈拉進印度。

彭博社也指出，鴻海自去年9月至今年1月為止，已經在其印度子公司挹注了2.135億美元（約台幣65.6億），極有可能是為了因應Apple等手機大廠將於印度銷售的計畫。

雖然鴻海並沒有明示該集團在當地注入資金是為了Apple訂單，不過自去年蘋果新機推出後的市場表現不佳，隨即就傳出Apple將為了維持銷售量而將轉向印度市場銷售。

但考量到當地的消費力道可能不如手機成熟市場，因此Apple勢必得再嚴加控管製造成本；另一方面，印度總理莫迪自2014年上任後，隨即就打出了「印度製造」的政策，過去在中國生產的iPhone若是想進口，就得面臨高關稅的打擊，因此將供應鏈直接拉入當地市場中生產、製造，可能對於Apple來說是相當好的解方。

話雖如此，現階段鴻海若是在印度增設iPhone製造廠仍有諸多挑戰得克服，像是得等當地水質、供電穩定等基本建設更加完善後，才能滿足Apple對於iPhone的嚴格製程要求。