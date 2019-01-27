豬年換新明日鈔開跑！專家傳授省時、省力與開運妙招。

▲農曆春節前銀行都會湧現換鈔排隊人潮。（圖／台銀提供、107年排隊人潮）

記者吳靜君／台北報導



每年農曆春節前一週為新鈔兌換的尖峰時期，需求量大增，明(28)日開始各大銀行都開始可以換新鈔了，但是如何換？怎麼換？才能夠省時間，專家教你三大秘訣，以及豬年秘訣新鈔開運術一次大公開。

一，各銀行換鈔時間不大相同，關注政府單位懶人包：雖然明日開始不論是公股銀或民營銀行大多可以換鈔，但是部分的銀行則延後到1月30日才可以兌換，像是兆豐銀行、北富銀等，所以民眾要換鈔時要注意銀行可以開始換鈔時間。央行、財政部臉書也因應民眾的需求，製作了「懶人包，讓民眾知道，可以兌換新鈔的時間，和可以兌換的地點，民眾看好可兌換的時間和地點作業，避免跑錯銀行而浪費了時間。

▲換鈔明日開跑，有哪些公股銀行有換鈔服務，財政部也提供懶人包供民眾參考，不會跑錯地方。（圖／翻攝財政部臉書）

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二，換鈔有限額，帶個伴換更多，也可防無聊：銀行業者透露，每年換鈔美人每次都有限額，尤其是100元的紙鈔，因為紙鈔顏色是紅色，代表了喜氣洋洋，所以是民眾最喜歡的鈔券。央行表示，「壹佰圓」每人最兌限兌100張，等同於100元的鈔券一次只能夠換1萬元。台銀也表示，當日會張貼各種鈔券的限額，民眾在兌換之前，可以先想好要兌換的張數，和要兌換的種類，更能夠節省排隊的時間，如果要兌換的張數超過限額，那就得要重新排隊。因此專家建議，在排隊時，不妨多帶個伴，不僅排隊時可以防無聊，也可以換較多鈔券，避免無法充分兌得所需的新鈔，另一個方法也可以多跑幾間鄰近兌換據點辦理。

三，ATM也可以領新鈔，選對銀行時間、地點，拿新鈔免排隊：想從ATM領到新鈔，讓自己有小小驚喜嗎？只要在可兌換新鈔期間內1月28日（週一）至2019年2月1號（週五），到距離最鄰近的兆豐銀、台灣銀或郵局ATM進行提款，就會有很高的機率可以領到新鈔，且距離過年期間越接近，也就會越容易領到新鈔。

財政部的臉書也以標籤提醒民眾三件事情，新鈔的供應量有限，民眾應該要酌量兌換；換鈔排隊人潮眾多，要耐心等候；且不要忘記貼心送上一句「行員辛苦了」

▲過年換鈔排隊不忘要有耐心，以及跟行員說聲「辛苦了」。（圖／台銀提供、107年排隊人潮）

取得新鈔後，應該要如何保存，才能在未來一年開運發財？中華生活易術研究發展協會理事長陶文分享新鈔開運法。

陶文指出，每一種幣值的新鈔，需各保留三張，自100元、200元、500元、1,000元、2,000元，這15張新鈔的鈔票號碼，數字最好可以有1、6或8。再將這15張新鈔按照幣值大小排放，100圓在最上方，鈔票朝人像同一方向整齊平放於皮夾中。提醒民眾，新鈔最好放在長夾或者是直立的皮包當中，請勿折到，因為「財富是不能打折的」。

陶文提醒，放好新鈔於皮夾中後，記得再將皮夾帶到財神廟、土地公廟過香火，才能保佑一整年財運亨通，發大財，等到明年再換新的鈔票。

