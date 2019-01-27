「騎重機彎道超車！」捷迅董座顧城明化身騎士　悟出轉型哲學

▲國際貨運承攬業者捷迅董事長顧城明，最愛的休閒活動是跨上BMW重機，化身成為成為車友口中的狂野派騎士。（圖／捷迅提供）

記者林淑慧／專訪

國際貨運承攬業者捷迅董事長顧城明，經營事業時如鷹般精準，私底下的他卻愛跨上BMW重機，化身成為成為車友口中的狂野派騎士。他迷戀速度、享受過彎，在蘇花公路御風而行，激發出令人血脈賁張的快感。

這股爆發力，也反應在他所帶領的企業上。捷迅是國內第三家上市櫃的海空運承攬商，去年前三季營收19.7億元，雖然僅年增2.41%，但稅後純益達4952萬元，年成長幅度卻高達38.71%。

在業界以低調聞名，顧城明最愛在休假時，騎上重機凸全台灣，騎車的同時一邊思索企業方向，他的重機經營術，綁住台達電、鴻海、華碩及康舒等高科技業客戶，成為蘋果供應商最倚重的物流獲利王。

▲國際貨運承攬業者捷迅董事長顧城明表示，去年第三季起積極調整客群，並掃除負毛利航線，讓去年前三季獲利年增三成以上。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

「關鍵是如何提升客戶的出貨速度，」捷迅香港區總經理李家榮說，就像重機騎士追求速度感，為了縮短通關時效，顧城明早在二○○六年就自行研發全球物流系統，整合海空運進出口、報關、跨境承攬、海關監管保稅倉庫、倉儲物流等服務，大幅提高貨品運輸效率。

騎重機是肉包鐵，「敢衝」是他的騎士性格，這點也反映在企業經營上。九八年起，台灣高科技產業開始選擇「台灣接單、大陸生產與出貨」的模式，產業外移、貨量衰退的警鐘響起，追求速度的同時，也考驗著他的膽識。

二十年深耕，讓捷迅在全球開出中國、香港、美國、星馬等十七個營運據點，貨品從工廠出貨到指定地點，為客戶規劃最有時效、最省成本的路線，運輸比國際物流公司更具彈性及時效性，還發展出集貨、重新包裝等整合型服務，都是他一手建立的核心競爭力。

顧城明用騎重機的靈活度，不盲目追求訂單，鎖定深耕含金量高的客戶，深化服務做到專精。馳騁在產業前景多變、貨流洶湧的輻輳之地，這位不老騎士卻後來居上，神色從容地摘下了勝利的冠冕。