25歲小小部落客余尚泓投入IP扶植計畫　成為大流量網紅賺美金

▲余尚泓的個人部落格「多多看電影」。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

富盈數據以一站式流量變現平台，整合Google廣告，導入「Zi.Power Ads AI 技術」，讓今年才25歲，從大學時期就開始撰寫個人部落格的「多多看電影」作者余尚泓，從2017年加入字媒體IP扶植計畫，不到一年時間，廣告收益大幅成長30倍之多，幣別單位直接從新台幣變成美金。

數位時代的閱讀板塊，已朝向「網紅型創作者」邁進，廣告主越來越重視內容對消費者的影響力，從口碑廣告、影音廣告，到知識型內容廣告都不斷影響者消費者閱讀後觸發動機的關鍵，富盈數據以「實現內容經濟影響力」為發展核心，建構高內容價值聯播網，不僅協助內容平台、個人創作者實現流量變現，同時佈建「內容創作者IP扶植計畫」，創立字媒體IP學苑。

直至2018年底「Zi.Media Network字媒體內容聯播網」為內容創作者實現3億元以上的流量收入，至今有1000多個網站主、800多位部落客及內容創作者加入，掌握台灣8億8千6百萬次的行動閱讀瀏覽量，驅動內容聯播網的流量變現效能。

▲余尚泓個人部落格「多多看電影」投入IP扶植計畫。（圖／業者提供）

其中今年才二十五歲，從大學時期就開始撰寫個人部落格的「多多看電影」作者余尚泓，從2017年加入字媒體IP扶植計畫，突破原有的部落格模式，在IP輔導顧問的陪伴和指導下，積極每日撰寫文章，並時常更新過往舊文，流量不僅沒有受影響，甚至還翻倍的成長。

甚至「多多看電影」在投入IP學苑及字媒體計劃後，不到一年時間，廣告收益大幅成長30倍之多，幣別單位直接從新台幣變成美金，余尚泓也給新進的內容創作者誠心的建議，成功和進步真的沒有不二法門，就是多寫文、多拍影片而已，簡單的事重複地做，並以「不斷input是非常重要的事」這自己部落客生涯的關鍵金句共勉。