　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

25歲小小部落客余尚泓投入IP扶植計畫　成為大流量網紅賺美金

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲25歲小小部落客余尚泓投入IP扶植計畫　成為大流量網紅賺美金。（圖／業者提供）

▲余尚泓的個人部落格「多多看電影」。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

富盈數據以一站式流量變現平台，整合Google廣告，導入「Zi.Power Ads AI 技術」，讓今年才25歲，從大學時期就開始撰寫個人部落格的「多多看電影」作者余尚泓，從2017年加入字媒體IP扶植計畫，不到一年時間，廣告收益大幅成長30倍之多，幣別單位直接從新台幣變成美金。

數位時代的閱讀板塊，已朝向「網紅型創作者」邁進，廣告主越來越重視內容對消費者的影響力，從口碑廣告、影音廣告，到知識型內容廣告都不斷影響者消費者閱讀後觸發動機的關鍵，富盈數據以「實現內容經濟影響力」為發展核心，建構高內容價值聯播網，不僅協助內容平台、個人創作者實現流量變現，同時佈建「內容創作者IP扶植計畫」，創立字媒體IP學苑。

直至2018年底「Zi.Media Network字媒體內容聯播網」為內容創作者實現3億元以上的流量收入，至今有1000多個網站主、800多位部落客及內容創作者加入，掌握台灣8億8千6百萬次的行動閱讀瀏覽量，驅動內容聯播網的流量變現效能。

▲25歲小小部落客余尚泓投入IP扶植計畫　成為大流量網紅賺美金。（圖／業者提供）

▲余尚泓個人部落格「多多看電影」投入IP扶植計畫。（圖／業者提供）

其中今年才二十五歲，從大學時期就開始撰寫個人部落格的「多多看電影」作者余尚泓，從2017年加入字媒體IP扶植計畫，突破原有的部落格模式，在IP輔導顧問的陪伴和指導下，積極每日撰寫文章，並時常更新過往舊文，流量不僅沒有受影響，甚至還翻倍的成長。

甚至「多多看電影」在投入IP學苑及字媒體計劃後，不到一年時間，廣告收益大幅成長30倍之多，幣別單位直接從新台幣變成美金，余尚泓也給新進的內容創作者誠心的建議，成功和進步真的沒有不二法門，就是多寫文、多拍影片而已，簡單的事重複地做，並以「不斷input是非常重要的事」這自己部落客生涯的關鍵金句共勉。

ET快訊
SJ來台見這點變了：有點失望！　主持人秒解釋原因
離婚4個月…鄭人碩認追小薰！女方：感受到溫暖

關鍵字：富盈數據,字媒體,IP扶植計畫,余尚泓

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

25歲小小部落客余尚泓投入IP扶植計畫　成為大流量網紅賺美金

「騎重機彎道超車！」捷迅董座顧城明化身騎士　悟出轉型哲學

捷迅掃除負毛利客戶聚焦跨國物流　去年獲利大增三成

韓流風！富邦金加碼400億投資高雄　建商場、電影院

富邦尾牙狂發1200萬現金獎　蔡家兄弟一身勁裝出席

好幸福！富邦金年終平均7個月　今年預計幫員工加薪3%

車友看過來！過年開車出遊　7張神卡大比拼

明天是立委補選投票日！要上班的人 可領到加班費

蘋果不再公布iPhone銷售量　英特爾財報卻露餡少1180萬台

外資發紅包！大買158億抱股過年　大手筆創一年半以來新高

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

《聲林之王》11分鐘精彩大回顧　「適者生存，不適者淘汰」

25歲小小部落客余尚泓投入IP扶植計畫　成為大流量網紅賺美金

「騎重機彎道超車！」捷迅董座顧城明化身騎士　悟出轉型哲學

捷迅掃除負毛利客戶聚焦跨國物流　去年獲利大增三成

韓流風！富邦金加碼400億投資高雄　建商場、電影院

富邦尾牙狂發1200萬現金獎　蔡家兄弟一身勁裝出席

好幸福！富邦金年終平均7個月　今年預計幫員工加薪3%

車友看過來！過年開車出遊　7張神卡大比拼

明天是立委補選投票日！要上班的人 可領到加班費

蘋果不再公布iPhone銷售量　英特爾財報卻露餡少1180萬台

外資發紅包！大買158億抱股過年　大手筆創一年半以來新高

絕不再讓玩家失望！製作人談《全境封鎖 2》整體革新

引擎蓋突竄濃煙！小黃「國道急停」成火球　運將乘客驚慌逃

阿富汗17年戰爭有望終結　塔利班領袖將赴卡達與美國談判

渡邊直美自爆險遭性侵！　「他像哥哥一樣的人」突被伸手摸胸淚崩

苗栗以北9縣市「10℃低溫」夜襲　暖到過年！彭啟明：暗黑冷空氣往東肆虐

企排／MIZUNO緊咬台電落敗　菜鳥黃澄浩扛主攻手：還要多磨練

最狂尾牙頭獎！紅包袋上「一排小字」調薪破60%　網全傻眼：太扯

《奇異博士2》編劇回歸！　上映日曝光「還要等2年」

主持陣容曝光！　2019年央視「豬年春晚」第一次彩排

加拿大駐中國大使「再談孟晚舟案」：若美國放棄引渡就好了

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

財經熱門新聞

嚴凱泰女兒給父信　一段話看出嚴..

27元小7買鮮乳！統一發票5位..

明天是立委補選投票日！要上班的..

捷迅董座顧城明化身騎士　悟出轉..

郵局不能領200元了！中獎發票..

韓流風！富邦金加碼400億投資..

捷迅掃除負毛利客戶聚焦跨國物流..

富邦尾牙狂發1200萬現金獎　..

部落客投入IP扶植計畫　成流量..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

好幸福！富邦金年終平均7個月　..

要被保險人不同人　要課遺產稅

年節商機加溫！法人點名15檔寒..

外資發紅包！大買158億抱股過..

更多熱門

相關新聞

大數據怎麼賺？　富盈數據搶攻流量變現商機

如何實現流量變現商機？鴻海 (2317）旗下的數據科技公司「富盈數據（Breaktime）」推出「字媒體內容聯播網」滿一年，靠著龐大的行動閱讀瀏覽量，去年創造出1.3億元的營業額，靠的就是結合AI、大數據和文字。

鴻海挺部落客　砸千萬推數位內容

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

SJ來台見這點變了：有點失望！

離婚4月鄭人碩認追小薰！

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

女醫學生忘帶車費　司機丟包凍死

Nike推「球鞋身分證」抵制假貨商

「馬祖海龍王」毛守義過世　享壽90歲

蔡依林公布「2019年計畫」現場狂喊：賺到了

馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉翻

運將是電影鐵粉！男神下車才認是本尊

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

火箭少女鬧翻！Yamy棄「隊長」走人

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手指」

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面