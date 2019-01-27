連Discovery都來蹲點採訪　他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

圖文／今周刊

從AI到魚塭，看似八竿子不相干的兩端，卻在虱目魚故鄉之一的台南北門，出現了美好連結。當其他魚塭的虱目魚以低於成本價被賤賣時，旭海安溯創辦人黃國良養出的虱目魚，榮獲國內水產界最大獎項「海宴獎」，以及台灣首間輸歐盟養殖場認證的肯定。

採訪前一天，Discovery頻道才剛結束在這裡蹲點兩年，拍攝「無毒養殖」紀錄片的工作；而在過去一年，他的無毒養殖之路有了強大幫手：AI對魚塭池內種種危機的神算預判。

站在三公頃大小的魚塭邊，黃國良拿著手機，螢幕顯現魚塭水質中的溫度、含氧量數字曲線變化。他邊看邊解釋，原本能養出九萬尾虱目魚的池子，僅放苗六千條，但售出價格是別人的十倍以上。

省力省錢 飼料一天一次、電費減半

不同於其他魚塭，黃國良引進海水養殖，讓虱目魚在自然環境中成長，對他來說，等於是投直球正面迎戰最複雜的環境。

「海水養殖的變數，遠比一般魚塭導引地下水或灌溉水更複雜，但能減少重金屬汙染。」為了搞定這些變數造成的可能災害，過去，他每天總要跑到魚塭五、六趟，細細觀察、隨時因應。

二○一八年三、四月間，準備虱目魚放苗時，他導入寬緯科技開發的AI系統後，現在一天只要去一次，「搬搬飼料就好啦！」黃國良笑笑地說。

不但如此，養殖漁業最大成本之一，是水車打水增加魚池含氧量的電費支出，導入AI後，黃國良的電費單一個月費用從三萬元降至一萬五千元，整整省下一半。

然而，省力、省錢，都還不是AI對養殖業最核心的貢獻，「虱目魚生長週期約九個月，目前能做到在兩天前就預警魚塭可能發生災難，不會因為自然或人為疏失，造成魚類大量死亡。」目前在全台約兩百多個魚塭導入系統的寬緯科技總經理蔡政勳解釋。

這不是變魔術，而是一場預防戰。看不見的是，隱藏在魚塭硬體裝備下的溶氧感知、酸鹼度感測、氧化還原電位檢測和水質監測等四種數據。這些都是為了判斷魚塭中藻相和水相變化；或者說，是有效監控著魚塭水質的含氧量、有機物殘餘量等等關鍵變數。

在這裡，每五分鐘產生一個數據，一次虱目魚的生長週期大約九個月，就將近累積了二十四萬筆資料。有了資料，AI就能開始推算「什麼徵兆會容易演變為魚塭內的災難」。

打預防戰 多一天搶救就能緩衝災害

不過，蔡政勳也說，由於養殖池裡的「雜音資料」太多，像是魚類、貝類產生的生物膜，容易黏在感應器上，讓資料變成很「髒」，「光處理數據就得花上七成時間。」

不斷錯誤、不斷修正下，目前已經能做到兩天前預警虱目魚可能暴斃的狀況。蔡政勳表示，「讓漁民多一天時間可以處理問題，像是發現有機物沉澱，可以提早將水換掉，或利用益生菌分解，讓大規模災害降到最低。」

AI讓養殖現場發生了如同醫院一樣的情節，有了「預防概念」，而非靠天吃飯，只能默默挨打，無力還手。

「堅持友善土地的理念，找回童年虱目魚的故鄉味道。」這是黃國良打從心底想走的路。

這位原本在中國十多年、從事IT業的高階經理人，放棄年薪千萬，回家鄉接下父親的魚塭轉為漁民，在導入AI之前，也曾為解決深水區含氧量容易偏低的問題，自行開發相關技術；而在AI加持後，黃國良說，像是在這條難走的路上找到了路標，可以清楚地往對的方向走。

不過，他也很清楚「人與AI必須互補」的道理。從黃國良開設的小吃店到魚塭途中，我們看見一大群白鷺鷥正圍繞著一池魚塭，展翅的美麗畫面，在他眼中卻是一場災難。

「那個池子的主人準備哭了。」他解釋，放入魚苗後若浮在水面而沒有沉下去，自然引來白鷺鷥啄食。這是老經驗養殖戶的智慧，AI還看不到。

「我不是要去改變，而是去修復它（指生態環境）。可以讓生產者養得好、賣得好。」脫掉之前在科技業常穿的西裝，如今，黃國良在冷冽寒風中，穿著一雙拖鞋來回尋訪魚塭。他正站在科技與漁業的交錯點上。（閱讀更多…）

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1153期)。

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE



你可能也會感興趣》

老謝：無刺虱目魚是這樣來的！

魚丸、三層肉和虱目魚

虱目魚的台灣味