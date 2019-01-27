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年前資金需求多　數位帳戶貸款利率最高可差3%

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▲▼ 3家銀行數位帳戶個人信貸比較。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲3家銀行數位帳戶個人信貸比較。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

下週就是春節連假，年關是資金需求最旺盛的時期，尤其年輕小資族薪資沒有這麼多，過年難免出現「錢關」。目前多家銀行推出數位帳戶吸引年輕族群，但提醒民眾，數位帳戶上辦理貸款雖然方便，但還是最好多比較，利率最高可以差到3%。

滑世代崛起，年輕人的數位黏著度高，因此各大銀行紛紛大動作推出數位帳戶搶攻市場，但到過年時期，年輕小資族也是常有小額資金需求的族群，在數位帳戶中，個人信貸也是各家銀行極力推行的主力產品，在APP上就能申請個人小額貸款，大大地嘉惠了熱愛新科技的小資族。

但提醒民眾最好多家比較。國內金融智慧比較平台安心比指出，若以「國泰KOKO」、「台新Richart」、「王道銀行O-Bank」三家市佔率較高的數位帳戶個人信貸來比，利率最高可以差到3%。

使用方便性來說，國泰KOKO只在KOKO APP上架，可依個人需求分次動用，有使用的資金才計息，適合有不定期資金需求者；而目前用戶數量最多的台新Richart，則是依照用戶與Richart的往來深度判定利率與手續費，也同樣在APP內即可申請。

雖然申辦信貸因為科技越來越便利，但還是有許多眉角需要注意。「安心比」就提醒，依照金管會規定，每個人的無擔保債務，包含卡債、信用貸款等，加總不得超過平均月薪的22倍。所以，民眾最高能貸款的金額只能是月薪的22倍，銀行也會要求要附上薪資或是財力證明。

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關鍵字：過年,資金需求,信貸,貸款,數位帳戶

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