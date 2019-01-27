魔術師棄當科技新貴　自創「舒壓魔術」日薪2萬

記者紀佳妘／台北報導

行行出狀元，每個行業都有其專業，一名魔術師放棄當科技新貴，創業自創「舒壓魔術」，一場表現價碼至少萬元起跳，從年終到春酒檔期滿滿滿，他曾經瘋狂接案，短短7天賺進20萬元，換算下來日薪逾2萬元，比一般上班族月薪還要高。

無論是近距離撲克牌，還是大型舞台道具魔術通通難不倒他，今年33歲的顏酷始出絢麗效果，炒熱尾牙現場氣氛，一場魔術表演價碼萬元起跳，從年終排到春酒檔期，幾乎全月無休。

他回憶起當初與魔術相識的過程，從國中開始愛上變魔術，隨後高二加入籃球校隊，不過打球受傷進而影響成績，那陣子電視上魔術表現超夯，他再度迷上魔術，一有空閒的時間就上書局狂買美、日魔術教學DVD及書籍，甚至上網學變魔術，那時候的顏酷最大心願就是希望有朝一日能夠成為職業高手。

▲魔術師顏酷放棄當科技新貴，自創「舒壓魔術」，最高紀錄7天賺20萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

因緣際會之下，他在大學時意外接觸到教學領域，帶團、營隊通通難不倒他，累積不少的成就感，他認為教育對一個人來說非常重要，原先畢業後也想當平凡的上班族，後來慢慢累積能量，毅然決然放棄當科技新貴，在竹科商圈成立工作室，展開了創業之路。

創業初期，為了招生，他土法煉鋼，挨家挨戶發起傳單，半年後才接到第一場尾牙表演，不過第1年收入僅萬元，隨後常常帶著學生接下大型舞台秀，漸漸開始打出知名度，甚至為了讓表演更為精彩，還自學氣球，加入演出的橋段，如今上市公司的表演邀約接連不斷的來。

顏酷說，隨著農曆春節即將到來，不少渡假村急缺表演者，通常過年行情又會比平常多出2成，特別是初一至初五最為熱門。最高紀錄連續1個星期，1天連趕3攤，短短7天的時間就賺進20萬元，「現在薪水已經比上班族好很多，時間也相對彈性自由」。