捷迅掃除負毛利客戶聚焦跨國物流　去年獲利大增三成

▲國際貨運承攬業者捷迅董事長顧城明表示，去年第三季起積極調整客群，並掃除負毛利航線，讓去年前三季獲利年增三成以上。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

記者林淑慧／台北報導

受惠跨境電商業務持續成長，國際貨運承攬業者捷迅董事長顧城明表示，去年第三季起積極調整客群，並掃除負毛利航線，以及擴大從大陸轉口至歐美各地之網購包裏，推升去年前三季稅後純益達4952萬元，與前年同期相比大增38.71%。

展望後市，顧城明表示，美中貿易戰火持續延燒，成為今年市場的最大變數，對於美中兩國談判結果，他認為將樂觀以待，相信美中雙方不至於撕破臉，大家都想找台階下。

美中貿易戰的關稅戰，貨運承攬業者意外受惠。顧城明指出，近期不少台商為避免高額關稅，將產線移回台灣組裝、加工後出口到美國，或是將生產基地移往東南亞國家，都為物流業者帶來商機。

「捷迅的員工為了處理這些新的案件及貨運，最近都加班到很晚，」顧城明說，但在貿易戰影響下，加上自蘋果手機、平板電腦後，全球很難看到突破性的科技產品，智慧型手機需求也因市場飽和而趨緩，影響整體貨量下滑，預估今年整體貨量將少於去年。

為因應美中貿易戰衝擊，捷迅自去年第三季起進行內部轉型，包括淘汰負毛利的客戶及航線，著眼高利潤者，同時也積極開發新的藍海市場；顧城明也透露，今年將再有新領域的業務及客戶，可望挹注今年獲利表現。

依據財報，捷迅2018年前三季營收19.7億元，年成長2.41%，稅後純益為4952萬元，年增高達38.71%；每股稅後純益（EPS）1.89元，高於前年同期的1.36元，表現不俗。