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明天是立委補選投票日！要上班的人 可領到加班費

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▲▼2018九合一大選,投票,投票所,選舉,票匭,公投,民眾大排長龍。（圖／記者李毓康攝）
▲明天是台北市士林、大同區及台中市北屯區的立委補選投票日。（示意圖／記者李毓康攝）

財經中心／台北報導

台北市、台中市立委補選明（27）天就要投票！勞動部提醒，明天是台北市士林、大同區及台中市北屯區的立委補選投票日，具有地方選舉投票權的勞工都可給予放假一天，如果勞工上班，雇主需依照勞工的假別給予加班費，依法加班後，勞工可依自己意願選擇加班費或補休。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員王金蓉表示，如果勞工當天有加班，雇主就需依照勞工的假別給予加班費，不過例假的勞工除了天災事變及突發事件外，不得加班。

王金蓉說，有四種不同的狀況作為給薪標準：

第一，如果勞工當天是正常工作日，利用2小時投票，上班6小時的話，雇主當天2小時投票時間工資也須照給，其餘6小時則為加倍工資。

第二，勞工當天同樣是正常工作日，而如果是利用2小時投票，上班8小時，當天2小時投票時間工資照給，上班8小時中的6小時為加倍工資，另2小時回到勞動基準法規定的1又1/3。

第三，若勞工當天是休息日，上班9小時；王金蓉說，9小時加班費按勞基法規定，前2小時1又1/3，第3小時到第8小時為1又2/3。

第四，如果勞工是跨日班，像是投票前一晚11時上到投票日當天上午7時；王金蓉表示，投票日當天零時起就須給加倍工資，雇主須給7小時加倍工資。

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關鍵字：勞動布,立委補選,投票日,假日補班,假日投票,王金蓉

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