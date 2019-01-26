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車友看過來！過年開車出遊　7張神卡大比拼

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▲Lexus UX跨界休旅日本賽道試駕。（圖／記者張慶輝攝）

▲國內銀行紛紛與熱門車商合作推聯名卡，原廠保養修車或停車、加油優惠、拖吊服務，都幫車主想好了。（圖／記者張慶輝攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

春節民眾考輛買車添喜氣之外，許多抽獎活動也會送車，民眾也會駕車回鄉探親或者是出門旅遊，市面上共計有5家銀行推出7張汽車聯名卡，多具有車主喜愛的則是停車、加油、免費道路救援、保養維修打折等優惠，讓車友春節駕愛車出遊無後顧之憂外，還可以「美美地過年」。

目前市面上汽車信用聯名卡鎖定的車子，都是市面上熱門的車商，在台灣的市占率也相當龐大，而有信用聯名卡的品牌包含凌志（LEXUS）、賓士(Mercedes-Benz)、斯馬特(Smart)、納智捷(Luxgen)、日產汽車（Nissan）、馬自達（MAZDA）、富豪汽車（Volvo）等，但是目前Toyota以及BMW尚未有聯名卡。

一，中信銀：中信LEXUS聯名卡，所推的有紅利回饋，包含優惠紅利點數最高5倍回饋、國內消費每滿30元紅利點數3倍海外、指定中油直營站與加盟站、LEXUS據點消費包含含購車及維修保養每滿30元紅利點數就為5倍；另外也也有市區停車免費，天天最高4小時、國際機場接送一年最高3次、

二，台新銀：分別與Mercedes-Benz和Smart合作，台新賓士卡卡面就有Mercedes-Benz的LOGO，有賓士車的高級感，而台新的Mercedes-Benz同樣有紅利積點加倍送的優惠，最高可以達到3倍，卡友可以享受賓士各經銷商或保修廠、加油站、國外消費紅利2倍回饋；停車優惠，為天天享3小時市區免費停車，以及不限次數的國際機場外圍停車優惠，全年不限次數，每次最高可以停放7天。

▲賓士奪「最速休旅車」頭銜！AMG GLC 63 S破綠色地獄紀錄。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲台新銀則與賓士、SMART合作推聯名卡。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

Smart的部份，台新則提供加油及原廠保修2%現金回饋、一般消費0.5%現金回饋、天天市區停車免費2小時、天天加油現金回饋2%、車主24小時免費道路救援服務。

三，玉山銀：則與兩大車商品牌聯名，分別為Luxgen與NISSAN合作推出聯名卡，Luxgen部分當期帳單新增一般消費及加油費消費，回饋依當期一般消費金額決定加油類現金回饋比例，舉例來說，當期消費1萬元以下，加油消費回饋1%、當期消費1萬到2萬元，加油消費就回饋4%、超過2萬元則有7%現金回饋，最高為500元。

卡友若要出國，購買國際線機票全額或國外團費總金額8成以上，並付款成功，可享機場接送優惠，且在機場外圍停車，即可免費享有特約國際機場停車優惠，全年不限次數，每次最多7天。

NISSAN的部份，玉山聯名卡有紅利點數的優惠，刷卡消費每25元，就可累積1點紅利點數，每100點玉山紅利點數可以折抵6元，最高折抵當筆交易50%。若前一年度累積消費達5萬元或10次刷卡，也有免費拖吊至最近原廠的專屬服務。

玉山銀行年終4-6個月 徵才480人

▲玉山銀也與兩家車商合作，包含LUXGEN與NISSAN（圖／資料照、示意圖）

四：元大銀：元大銀和MAZDA合作，今年6月底之前，車友在MAZDA原廠刷元大MAZDA天空卡，保養維修可享6期零利率優惠；刷元大MAZDA天空卡可享零件九五折優惠。另外，也有加油優惠，在連鎖加油站加油每公升天天降1元。此外，指定卡月消費滿8,888元，每次享50公里道路救援。卡友停車於市區指定停車場，享每日1次最高2小時優惠；機場停車不限次數，每次最高5天免費。

五，永豐銀：則與至VOLVO合作，持永豐「VOLVO無限卡」於加油類消費與海外消費均可享該筆交易1%現金回饋，刷得越多，回饋越高，回饋金額無上限。卡友今年底只要展示中心或授權服務廠，刷永豐「VOLVO無限卡」購買VOLVO周邊商品享九折優惠，提供給VOLVO汽車車主專屬的尊榮。就各大聯名信用卡來看，不僅讓車主享停車優惠、加油回饋、免費道路救援，就連進場保養都能享優惠。

▲▼永豐銀。（圖／記者吳靜君攝）

▲永豐銀選擇和VOLVO合作。（圖／記者吳靜君攝）

▼汽車聯名卡比較表。（製表／記者吳靜君，實際以各銀行公布為準）

▲▼汽車聯名卡比較表。（製表／記者吳靜君，詳細情形參考各銀行）

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關鍵字：汽車聯名卡,消費,加油.停車,出國,優惠

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