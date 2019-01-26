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收8000萬枚「成人幣」回台百倍賣賺2.5億　被移送喊「我們靠臉吃飯」

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▲收8000萬枚「成人幣」回台百倍賣賺2.5億，被移送喊「我們靠臉吃飯」。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲直銷團隊的成員常常在臉書上炫富。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

有直銷團隊日前到大陸以1枚1.5塊台幣，收購8000萬顆沒用的虛擬代幣「IBCOIN」，返台再以50-100元的價格販賣，還聲稱「IBCOIN」未來會漲幾十倍，許多被害人花了錢卻發現根本是隨時會消失的「廢物幣」，就向警方報案，刑事局獲報後展開蒐證，在9、17日前往直銷辦公室搜索，當場查扣保時捷、賓士以及220餘萬不法所得，訊後將15人依詐欺罪嫌送辦。

警方指出，直銷的「千蕎團隊」主嫌林耿宏（45歲）在虛擬代幣正夯時，前往大陸向虛擬代幣IBCOIN的發行人，以1枚1.5元台幣收購了8000萬枚代幣返台，並以直銷的方式向民眾宣稱，「IBCOIN」未來會漲到數十倍。

有民眾以為真能賺到錢，就拿出所有存款購買代幣，甚至錢不夠時，林嫌等人還會幫忙辦理信用貸款，許多被害人因此負債，在2018年9月時先後向警方報案。

▼其中1名嫌犯還聲稱買下麥拉倫650S的跑車。（圖／記者柳名耕翻攝，下同）
▲收8000萬枚「成人幣」回台百倍賣賺2.5億，被移送喊「我們靠臉吃飯」。（圖／記者柳名耕翻攝）

刑事局偵七大隊第三隊獲報後隨即與中正一分局、文山一分局、內湖分局、松山分局等單位共同偵辦，鎖定直銷公司經銷商林耿弘，以及主導直銷「千蕎團隊」的林若蕎（32歲）展開追查。

發現林嫌旗下團隊的成員，常常在臉書PO出大筆現金、坐頭等艙出國玩的貼文以及名牌包包、名車等照片，讓民眾誤以為該團隊資金相當雄厚，且真的很會投資。

▲收8000萬枚「成人幣」回台百倍賣賺2.5億，被移送喊「我們靠臉吃飯」。（圖／記者柳名耕翻攝）

不過警方調查，「IBCOIN」是基於以太坊區塊鏈的智能合約，任何民眾只要有相關技術都能夠隨意上架，而「IBCOIN」當初上架時的白皮書宣稱可以用於成人娛樂等相關消費，但實際上並沒有任何通路或者商店可以「IBCOIN」付款，也僅有1間韓國的交易所在進行小額交換。

專案小組經過數個月的蒐證，在9、17日前往北市、新北展開搜索共逮補15人，查扣嫌犯的虛擬代幣錢包後，發現已經有500萬枚虛擬代幣已經轉出，初步估計不法所得高達2億5000餘萬。

警方同時查扣不法所得202萬現金、保時捷2部、賓士1部（AMG V8引擎）、AP手錶（市價150萬）、手機30支以及教戰守則、被害人名單等贓證物，訊後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦；不過許多嫌犯在被移送時都要求戴口罩、戴帽子，不想曝光樣貌，強調他們都是靠臉吃飯，否則以後沒人跟他們買直銷。

▼警方查扣150萬的AP錶、202萬現金以及保時捷跑車。（圖／記者柳名耕攝，下同）
▲收8000萬枚「成人幣」回台百倍賣賺2.5億　被移送喊「我們靠臉吃飯」。（圖／記者柳名耕攝）

▲收8000萬枚「成人幣」回台百倍賣賺2.5億　被移送喊「我們靠臉吃飯」。（圖／記者柳名耕攝）

▼警方訊後將15移送台北地檢署，其中林耿宏（上）、林若蕎（下）遭檢方聲押。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲收8000萬枚「成人幣」回台百倍賣賺2.5億，被移送喊「我們靠臉吃飯」。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲收8000萬枚「成人幣」回台百倍賣賺2.5億，被移送喊「我們靠臉吃飯」。（圖／記者柳名耕翻攝）

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關鍵字：IBCOIN,虛擬代幣,成人幣,直銷公司,直銷團隊,詐騙集團

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