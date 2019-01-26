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蘋果不再公布iPhone銷售量　英特爾財報卻露餡少1180萬台

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▲▼高通再提強制執行蘋果的禁售令。（圖／翻攝自第一財經）
▲蘋果不再逐季公布財報，iPhone銷售到底有多差，外界無法一窺究竟，不過從英特爾財報竟得到答案。（圖／翻攝自第一財經）

財經中心／綜合報導

蘋果新機銷售情況低迷，蘋果先前宣布財報將不再逐季公布iPhone、iPad、Mac的銷售量數字，不過外界仍想一窺究竟蘋果的銷售數字，通信晶片供應商的英特爾的財報，卻意外給了iPhone銷量的數據。

蘋果不再公佈出貨量的做法，讓市場擔心，是否意味著iPhone銷量未來將開始較往年出現負增長的趨勢；而由於現在市場無法知道iPhone正確的銷售量，因此只能透過供應商的出貨量，去推估蘋果的出貨量大概。

而根據英特爾週四公佈的第4季財報估算，蘋果當季賣出的iPhone數量可能比預期少最多1180萬台。

英特爾臨時執行長Bob Swan指出，在假期季節中由於需求急劇減弱，加上智慧型手機需求疲軟，導致數據機該部分的營收大幅低於預期，當數據機部門的營收較預期少2億美元，約新台幣61.55億元，而蘋果正是英特爾數據機業務的主要客戶。

不僅是蘋果，全球智慧型手機需求放緩，各家廠商都面臨的困境，也傳出蘋果要求旗下供應商在未來3個月內，要將目前3款新iPhone的生產計劃削減約10%，在調整與修訂後預估今年1月至3月期間新、舊款iPhone的整體計畫產量將從先前預測的4800萬台降至不到4300萬台。

根據Business insider也推估，假設減少的2億美元營收全部來自於蘋果需求減少，那麼iPhone減少的銷量數量在870萬台至1180萬台之間。

根據IHS Markit統計，蘋果為每個用於iPhone XS Max的英特爾通信晶片支付17美元，約新台幣523.28元，那麼第4季英特爾賣給蘋果的晶片數量較預期減少1180萬個。

另外，根據Tech Insights每個23美元計算，約新台幣708元，那麼減少的數量為870萬個。

今年蘋果宣布下調對當財季的營收預期，蘋果預估2019年第1季度（計算到去年12月29日）營收為840億美元，60天前官方給出的營收指引為890~930億美元，較預期中下滑了7.6%。

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關鍵字：蘋果,iPhone,APPLE,蘋果銷量,英特爾

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