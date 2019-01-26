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外資發紅包！大買158億抱股過年　大手筆創一年半以來新高

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▲▼台股,上漲,集中市場,加權指數,投資人,散戶,財經,股市。（圖／翻攝自網路）
▲台股封關倒數三天，外資大手筆買超新台幣158億元。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

美國費半指數飆漲5.7%，激勵外資昨（25）日買超台股高達157.9億元，創下一年半以來單日外資最大買超。年關將近，外資的青睞讓大型權值股上漲，推升昨日指數上漲92點，成交量也擴增至1月10日以來最高量1,137億元，具證交所統計台股總市值也因此回升破30兆元。統計外資已經連7買，台股僅剩三天封關，法人認為封關前可望站上萬點，並且延續到金豬年的開紅盤行情。

昨天外資買超擴大至157.9億元，為2017年6月26日171億元以來最多，敲進台積電等半導體股、面板雙虎、金融股、系統組裝股，推升指數以9,969點收盤、為去年12月5日來新高。在期貨部位上，外資台指期淨多單爆增9,416口到6.11萬口，為2017年9月18日以來最高選擇權淨多單也是大增1.05萬口、為5.51萬口，為2016年1月15日以來最高。

台股具有新台幣匯率穩定、利率走穩、現金殖利率高達4.5%的優點，對國際資金來說，有一定的吸引力，因此近期外資加碼台股，法人認為不會是短線著墨。

除了外資以外，投信也同步買超7億元、自營商買超27億元，三大法人合計買超達192億元，八大公股行庫則趁勢調節賣超35億元；台股總市值則自去年12月以來終於回升破30兆元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，蘋果手機需求疲軟，半導體進入庫存調整已經成為「市場共識」，科技股上半年樣貌將愈來愈明晰，接下來，除了半導體、光學龍頭股將左右盤勢，總體而言，AI、雲端、車用電子、物聯網及5G持續是盤面亮點。

距離狗年封關僅剩最後3個交易日，外資近期卻出現持續回補的力道，不但在現貨市場買多於賣，在台指期及台指選擇權也都握有高水位的多單部位，在全球股市都出現元月行情的效應下，廖哲宏分析，短期看來，市場氣氛有轉趨樂觀的跡象，儘管蘋果銷售數據不如預期，對蘋概股而言，不失為利空出盡，但台股上半年的波動仍不可小覷。

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關鍵字：外資,三大法人,抱股過年,買超,封關,台股,股市

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