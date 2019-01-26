員工才50人的分類廣告公司打敗Google、Facebook　年營收高達308億



▲分類廣告公司Craigslist網站頁面。（圖／翻攝自網路）



財經中心／綜合報導

現在只要打開電腦，映入眼簾的即是各種五顏六色、影片、動畫與各種五彩繽紛的廣告，讓人目不暇給，為的就是吸引瀏覽者的注目與點閱。唯獨有一家分類廣告公司Craigslist，不靠花俏顏色，只有簡單的格式，竟能打敗Google、Facebook等大型的分類廣告網站！而隱形冠軍Craigslist去年的營收高達10億美元，員工僅有50人，顯示只要是對的商標模式，不靠華麗的外表，一樣能賺大錢。



相較於Google、Facebook等公司的名氣，主打分類廣告的Craigslist還是一家低調小公司，從未對外披露收入數據，這家只有50個員工的公司完全由創辦人Craig Newmark和執行長Jim Buckmaster所擁有，甚至很多使用者都沒有聽過，但因打敗大型分類廣告，默默成了隱形冠軍。



根據外媒報導引述科技市場諮詢集團AIM傳媒集團的數據報導指出，Craigslist每年的收入可能超過10億美元（約新台幣307.81億元），即使網路市場的分類廣告面臨許多不同與新的挑戰，但Craigslist的經營模式仍有相當的獲利與強勁的成長。另一個原因也是目前點擊付費線上廣告價格上漲，讓Craigslist公司年收入超過10億美元。

據外媒報導，隨著Facebook電子商務平台的推出分流業務，加上美國國會打擊網路情色與性販賣的新法律，還有市面上出現了規模較小的行動分類廣告挑戰企業如letGo和OfferUp，這些對手也分食了不少Craigslist的流量，近幾年Craigslist的核心業務受到了威脅。



儘管如此，根據AIM估計，從2003年開始研究網路廣告，當時預測Craigslist的年收入只有700萬美元，約新台幣2.15億元，後來Craigslist在2018年獲得了10.34億美元的收入，較2016年成長了近50%，成長速度相當快。



AIM傳媒集團創辦人Peter Zollman受訪指出，無論是按照收入還是流量，Craigslist是世界上排名第一的分類廣告網站，且令人不得不佩服的是一個網站就產生10億美元的收入，其中99%以上的收入來自美國。

Craigslist網站誕生於1985年，公司總部位於加州舊金山，用戶可以免費發佈各種交易訊息，網站界面雖然單調乏味，但卻是深受美國消費者歡迎的網站之一。