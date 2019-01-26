年關近帶動消費熱潮　四大貸款餘額續飆新高



▲年前促銷優惠方案多，帶動消費熱潮，貸款餘額持續累積創新高。（圖／記者于佳云攝）

記者劉姵呈／台北報導

時序進入春節假期，消費現熱湧現！中央銀行最新公布，購屋、汽車、消費與建築等四大類貸款餘額全面創新高。央行表示，年底為傳統消費旺季，華人習慣在過年前購屋外，車商通常有促銷專案、價錢更好談，加上百貨公司周年慶，帶動消費熱潮，都是貸款餘額締造新猷的主要原因。

央行說明，因經濟持續成長，貸款餘額持續累積，創新高是正常現象，餘額是新增貸款量扣除還款金額，而大家的貸款都是分期攤還，還款金額遠低於新增貸款，合理情況，餘額都會創新高。

央行統計顯示，去年12月，象徵房市買氣的房貸餘額，以及建商推案信心指標—建築貸款餘額分別為6.98兆與1.86兆元，皆雙雙創新高，月增360億元、261億元。

房貸餘額續增，央行表示，因年底為傳統購屋旺季以及部分銀行積極衝刺房貸業務，推出更為優惠的低利率搶市。在建築貸款方面，因建商積極購地，加上年底有建案促銷活動、發放年終獎金等需求，向銀行動用的周轉金較多，使購屋貸款餘額大增261億元。

央行統計顯示，去年12月國銀車貸餘額達1,405億元，月增30億，刷新歷史新高。央行解釋，因年底各大品牌車商都會推促銷專案，民眾也有年底換車的熱潮，因為跨年度，車價會比較好談。三商銀主管表示，前幾年政府主打「舊換新享5萬補助」，使得民眾換車較踴躍。

最後，在消費性貸款部分，因百貨公司會進行周年慶促銷刺激買氣，央行表示，周年慶化妝品很多人就是一次囤下整年的份，且銀行行員有業績壓力，積極透過電訪或其他方式推銷低利信貸，帶動個人消費性貸款餘額水位攀升。