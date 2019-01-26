植物照明夯還可連物聯網　智慧燈泡歐美意外熱銷

▲全球燈泡價格續跌，歐美智慧照明產品熱銷。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

全球燈泡價格繼續下滑，TrendForce LED研究價格報告指出，去年底大陸市場主流大功率及中功率LED封裝產品價格出現不同程度的下跌，不過封裝廠商耕耘利基市場，讓植物、人因及互聯照明成為關注焦點。

LEDinside分析師王婷表示，年底由於整體照明市場需求依然不振，使得廠商持續去化庫存，因此主流LED封裝產品價格普遍呈現下跌，大功率產品價格跌幅約2%-4%，而中功率產品價格跌幅範圍在1%-8%。

在照明市場景氣低迷的情況下，封裝廠商繼續開拓利基市場，植物、人因及互聯照明都成為關注重點，其中Lumileds推出LUXEON SunPlus 2835 LED系列，適用於植物照明，提供8種光色選擇，並且可以客製化光譜。

三星也推出新的植物照明用LED產品系列，包含全光譜封裝和模組，以及藍光、紅光和紅外LED，並已經開始量產，此外，三星計畫未來在植物照明LED產品中加入智慧感測或互聯解決方案。

Nichia則推出可調色的人因照明COB新品，用於零售商店等商業照明場所，可以根據展示物品來變化色溫，用於居家照明時，可以根據生理時鐘調整色溫。

LED球泡燈方面，12月份取代40W白熾燈的LED燈泡零售均價微幅下降0.1%，為6.17美元，取代60W白熾燈的LED燈泡零售均價下滑0.3%，為7.15美元。

歐美地區智慧照明產品熱銷，從區域市場來看，美國地區受到智慧照明產品價格持續下調的影響，替代40W和60W的LED燈泡產品價格分別下跌1.6%和1.5%；德國地區，取代40W部分價格上漲1.3%，而取代60W部分價格下滑明顯，跌幅達3.3%，主要因為部分廠商繼續下調燈絲燈新品，以及具有光感測功能的智慧照明產品價格。

至於英國地區價格上漲明顯，取代40W部分和60W的LED燈泡產品分別上漲0.9%和2.0%，主要因為節日促銷活動結束，市場零售價格調回正常水準。