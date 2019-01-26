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「笨狗、很髒」！「護國神犬」守疫情被罵　旅客：包包被聞過不要了

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▲▼「笨狗、很髒」！「護國神犬」守疫情被罵　旅客：包包被聞過不要了。（圖／翻攝東森新聞）

▲檢疫犬被網友喻為「護國神犬」。（圖／翻攝東森新聞，下同）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情爆發後，全台防疫規格提高，機場的防疫更是不可或缺的一環，而最大的功臣莫過於動植物防疫檢疫局的檢疫犬。但檢疫的過程卻異常艱辛，領犬員表示，曾有旅客發現被務檢，竟大罵「笨狗」，甚至有人嫌髒，說被聞過的包包不要了。

全台目前有47隻檢疫犬，分別在全國的港口、機場及國際郵包中心等地值勤，當牠們在行李、包裹前坐下時，就代表裡面有違禁品，防疫人員也會給狗狗們小獎勵。

領犬員莊淳元表示，曾遇過帶著3、40公斤食物的陸配，全數清除後包包直接空掉，但對方也笑笑就離開，態度沒有不好；也曾有旅客當下生氣，直接將物品拆開來吃，「我們會請他回櫃檯吃，不然他在現場食物的味道會衝出來，我的狗只會站在那邊等著他而已。」

▲▼「笨狗、很髒」！「護國神犬」守疫情被罵　旅客：包包被聞過不要了。（圖／翻攝東森新聞）

▲▼有旅客會直接辱罵檢疫犬。

▲▼「笨狗、很髒」！「護國神犬」守疫情被罵　旅客：包包被聞過不要了。（圖／翻攝東森新聞）

領犬員涂芯瑜表示，有些旅客被檢疫犬盯上，若聞錯「就罵我們的狗說好笨、笨狗」，「然後狗狗聞對了，就罵三字經，或罵我們領狗員害他的東西被查到了，早知道我就走快一點這一類的」。

涂芯瑜感嘆，有些旅客不喜歡狗，除了當下辱罵之外，還會打電話申訴，「狗很髒，怎麼可以讓牠們在這邊工作，我不想要牠碰到我的東西」、「碰到牠的行李，我不想要那個包包了」等話，都會讓他們很沮喪，但還是要提起精神好好工作。

此外，涂芯瑜表示，只要旅客還沒過海關，被檢疫犬聞到違規動植物食品，當下都可以申報檢疫，不會懲處20萬元，「其實狗狗坐下來他應該要高興，是幫他省了20萬元」，但偷跑被海關攔下，就會直接開罰。

防檢局呼籲，防疫視同作戰，民眾出國返台入境千萬不要違規攜帶肉品及農畜產品，否則將遭受重罰。

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關鍵字：豬瘟,檢疫,防疫,檢疫犬

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