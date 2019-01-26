　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

誰說興趣不能當飯吃　女大生另類打工寫春聯「20天賺1萬」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼女大生另類打工靠寫春聯賺生活費，平均每個春節可售出50多副春聯。（圖／記者紀佳妘攝）

▲女大生另類打工靠寫春聯賺生活費，平均每個春節可售出50多副春聯。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

「因為興趣學了13年書法，沒想到也能成為一種賺錢方式」，22歲女大生邱映萱從小練習寫書法，如今寫得一手好字，更以流行語取代吉祥話，拉近與年輕人的距離，誤打誤撞成為增加生活費的小管道，短短20天就有1萬多元入袋，為自己賺取生活費。

寫得一手好字的邱映萱，就讀中興大學食品生技學系，從國小2年級開始學書法，「因為興趣學了13年書法，沒想到也能成為一種賺錢方式」。每逢過年她總會習慣親自寫春聯，送給親朋好友，在大一寒假因親友一句玩笑話建議，開始嘗試人生第一次擺攤，不過礙於住家附近擺攤賣起春聯，卻鮮為人知，僅賺到幾千塊，最後決定透過社群網路做宣傳。

邱映萱最為擅長寫行書，如行雲流水般揮毫氣勢，備受許多人的青睞，她想起最特別的擺攤經驗，曾有一位老爺爺看到她所寫的字，感到非常興奮，立即衝回家帶他珍藏的毛筆，無論如何都要她收入，並鼓勵要好好練習，「我想，這就是傳承的精神吧！」

▲▼女大生另類打工靠寫春聯賺生活費，平均每個春節可售出50多副春聯。（圖／記者紀佳妘攝）

「無中生有的寫出一個結構穩當、線條流暢的字」，對她來說是一件非常開心的事，邱映萱笑說，寫書法原本只是興趣，誤打誤撞成為賺生活費的一種管道，試試水溫後，如今累積出好口碑，平均每個春節可售出逾50副春聯，短短20天的時間，就為自己增加1萬多元的收入。

邱映萱說，她很喜歡傳統對聯或吉祥字的意境與韻味，而運用現代的語句，則能引起年輕人的共鳴，因此傳統的年味與創新的發想，都非常樂於嘗試，為了迎合金豬年，她寫出「豬事大吉」、「豬報平安」等經典款，對於想脫單的朋友，就會送他「天豬良緣」，若運用在導航上則可貼上「暢行無豬」，受到同儕們的歡迎。

ET快訊
小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店！男伴曝光：今年禮物是妳
政大21歲男學生宿舍燒炭！坐馬桶上身亡…膠帶貼死門

關鍵字：過年,春節,春聯,書法,打工,邱映萱,大學生,對聯

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

工程師外派越南、大陸後決定返台　打破迷思「薪水不錯在台灣也很好」

保全每天上工12小時卻連2年領200元禮券年終　他嘆「給1個月不為過吧」

研究生靠「變形水壺」45天募逾200萬創業　雙月營業額破60萬

「你應該待在家裡」　女業務面試慘遭歧視還被砍薪1萬

上班3個月放不到1天假　新鮮人為慣老闆賣命薪水還低於基本工資

菜鳥起薪32K變25K被坑　老闆冷回一句「工作天數少所以要扣薪」

堅強媽為陪伴「慢飛天使」長大　她靠手工蛋捲扛起家計不喊苦

24歲上班族連2年領千元年終　今年乾脆裸辭靠接案月薪從31K變60K

年節商機加溫！法人點名15檔寒冬概念股發燒

年關近帶動消費熱潮　四大貸款餘額續飆新高

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

「藍寶堅尼」猛衝餐廳害紅衣婦縫3針 網友驚呆：想吃碗牛肉麵壓壓驚！

拖板車司機違停吃便當15分鐘　害19歲男大生追撞車尾慘死！

年節商機加溫！法人點名15檔寒冬概念股發燒

年關近帶動消費熱潮　四大貸款餘額續飆新高

誰說興趣不能當飯吃　女大生另類打工寫春聯「20天賺1萬」

重整之路添變數？　台銀要賣華映最賺錢的廠房

一段話看出嚴家教養！嚴凱泰13歲女兒追思信　萬人忍不住哭了

植物照明夯還可連物聯網　智慧燈泡歐美意外熱銷

統一發票「5位千萬得主」出爐！上小7買鮮乳　最少只花27元爽領大獎

貿易戰影響台商想回來　經濟部宣布核定6台商投資案

緯創小年夜　董座掛保證「每年都會加薪」

要保人過世　被保險人非要保人　保單價值計入遺產課稅

柯文哲快閃出訪以色列　「柯黑」王世堅一句話嗆爆

一起睡好睡滿　伊朗藝術家把睡相縫上枕頭

夏威夷航空飛紐約！資深空服員心臟病發亡　機上醫師挺身救援

2019「十年來財運大開年」！命理師曝3秘訣　強運刮中2千萬

EXO第一位入伍開始倒數！2019年即將當兵的韓國男明星

高雄男嬰突然昏迷　Uber駕駛一個move…熱心警察也開道搶救

年節商機加溫！法人點名15檔寒冬概念股發燒

老媽大口吃青菜裝「好好吃」表情　挑食兒秒回：那我的也給妳

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！　網推爆：這超重要

名人堂該代表洋基還是金鶯？　穆西納決定都不選

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

財經熱門新聞

27元小7買鮮乳！統一發票5位..

嚴凱泰女兒給父信　一段話看出嚴..

重整有變數？台銀要賣華映最賺錢..

另類打工！女大生靠寫春聯20天..

要被保險人不同人　要課遺產稅

勞保最新精算出爐！最快2026..

全球燈泡價格續跌　歐美智慧照明..

嚴陳莉蓮主持嚴凱泰追思會：收起..

汐止童沒飯吃　張淑芬：別只顧選..

嚴凱泰追思會　台積電張淑芬：他..

郵局不能領200元了！中獎發票..

嚴凱泰追思會　張安平：非常難受

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

蘋果最慘旗艦機　iPhone ..

更多熱門

相關新聞

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞徵到了

臉書上日前出現一陣「花錢雇男／女友」的風潮過年的風潮，一名魏姓女網友也在各大社團PO文號召，引起網友熱烈討論。事後，魏女表示，她已經從茫茫人海之中選出一名男子，將帶他回家過年。

掃地挖出女屍　他拖走背影笑翻網

春節安全維護　義警訪蘆洲分局

金門第一間adidas　入駐台開風獅爺商店街

過年出遊必保旅平險　醫療理賠注意「限額」與「趴數」

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

15縣市低溫10℃！北台灣又變濕冷

陸客帶火腿腸拒繳20萬　3小時遭遣返

東區幫人配對…隔4個月變女友！

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

每個人生日都有對應的專屬色

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

即／政大男學生宿舍燒炭亡　管理員一開嚇傻

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞徵到了

《聲林》冠軍出爐！李友廷5票勝出

Gail全台語　蕭敬騰：我很心疼

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變形爸爸命危急救

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面