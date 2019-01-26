誰說興趣不能當飯吃　女大生另類打工寫春聯「20天賺1萬」

▲女大生另類打工靠寫春聯賺生活費，平均每個春節可售出50多副春聯。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

「因為興趣學了13年書法，沒想到也能成為一種賺錢方式」，22歲女大生邱映萱從小練習寫書法，如今寫得一手好字，更以流行語取代吉祥話，拉近與年輕人的距離，誤打誤撞成為增加生活費的小管道，短短20天就有1萬多元入袋，為自己賺取生活費。

寫得一手好字的邱映萱，就讀中興大學食品生技學系，從國小2年級開始學書法，「因為興趣學了13年書法，沒想到也能成為一種賺錢方式」。每逢過年她總會習慣親自寫春聯，送給親朋好友，在大一寒假因親友一句玩笑話建議，開始嘗試人生第一次擺攤，不過礙於住家附近擺攤賣起春聯，卻鮮為人知，僅賺到幾千塊，最後決定透過社群網路做宣傳。

邱映萱最為擅長寫行書，如行雲流水般揮毫氣勢，備受許多人的青睞，她想起最特別的擺攤經驗，曾有一位老爺爺看到她所寫的字，感到非常興奮，立即衝回家帶他珍藏的毛筆，無論如何都要她收入，並鼓勵要好好練習，「我想，這就是傳承的精神吧！」

「無中生有的寫出一個結構穩當、線條流暢的字」，對她來說是一件非常開心的事，邱映萱笑說，寫書法原本只是興趣，誤打誤撞成為賺生活費的一種管道，試試水溫後，如今累積出好口碑，平均每個春節可售出逾50副春聯，短短20天的時間，就為自己增加1萬多元的收入。

邱映萱說，她很喜歡傳統對聯或吉祥字的意境與韻味，而運用現代的語句，則能引起年輕人的共鳴，因此傳統的年味與創新的發想，都非常樂於嘗試，為了迎合金豬年，她寫出「豬事大吉」、「豬報平安」等經典款，對於想脫單的朋友，就會送他「天豬良緣」，若運用在導航上則可貼上「暢行無豬」，受到同儕們的歡迎。