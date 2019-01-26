一段話看出嚴家教養！嚴凱泰追思13歲女兒信　萬人忍不住哭了

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前裕隆集團董事長嚴凱泰追思音樂會25日於新北市政府多功能集會堂舉行，他最疼愛的13歲女兒Michelle用錄音的方式，唸出寫給父親的一封信，讓在場的所有人心疼哽咽，也引起數萬網友不捨及轉發，感嘆「一段話看出老爸對女兒的良好教養」。

這場追思音樂會共邀請1400位親友參加，所有各界政商大老齊聚，包括嚴凱泰生前交友廣泛，前前總統馬英九、前行政院長劉兆玄、前台北市長郝龍斌、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、親民黨主席宋楚瑜、行政院副院長陳其邁、連勝文、前台中市長胡志強等人先後離場，神色哀傷、氣氛非常凝重。

政商名流也前來追悼，包括高盛投資銀行亞洲區副董事長宋學仁、聯電榮譽副董事長宣明智、宏碁創辦人施振榮及太太葉紫華、富邦集團董事長蔡明忠、台玻董事長林伯豐、廣達董事長林百里、大同集團董事長郭林文艷、大同集團前任董事長林蔚山等。

▲裕隆集團嚴凱泰追思會 。（圖／記者周康玉攝，下同）



台積電基金會董事長張淑芬從頭到尾難掩情緒，進入禮堂前哽咽表示「他（嚴）還在」，步出禮堂後難過激動地說不出話；林百里也滿臉脹紅，不發一語，也難掩激動情緒。

嚴凱泰4歲時就把裕隆工廠當成遊戲場，當時他知道自己喜歡汽車，也知道自己有一天會接班，只是從小家境優渥，卻也常有眼紅的同學，對著他批評裕隆汽車，心裡相當難過，因此年僅14歲的他苦苦懇求父母讓他出國，獨自一人前往美國學習企管。

▲▼嚴凱泰追思音樂會馬英九、朱立倫出席。（圖／記者湯興漢攝）



24歲那年，父親嚴慶齡突然過世，嚴凱泰從美國回台來不及見父親最後一面，喪父的痛相當難熬。之後卻是另一個難過的開始，嚴凱泰接下裕隆首席副總經理，但是第一天桌上的30封公文中，其中15封都是老臣辭呈。

大家對於這個年輕老闆，認為只是個含著金湯匙出生的「敗家嚴」，不以為然，外界與員工嘲笑看衰，甚至當面告訴他「你回來對裕隆也沒有什麼幫助。」

嚴凱泰將「敗家嚴」當成自嘲的用詞，試著導入「霹靂馬」（Primera）車系注入年輕新血，雖然推出後成功吸引青年族群，卻在中型房車的版圖中嘗到挫敗。

後來裕隆在中華汽車總經理林信義力挺下，1995年他改實施「遷都三義、廠辦合一」策略，讓節省成本，度過財務難關，並引入Cefiro實現國產化，靠著2.0L房車搭載V6引擎、媲美勞斯萊斯的靜肅性等特質吸引消費族群，創下連續2年銷售冠軍，裕隆也從1996年開始轉虧為盈，1997年時更是獲利超過55億台幣，這才從敗家子變成「少主中興」。

嚴凱泰每當想起這段往事，總會眼眶泛紅，甚至曾在尾牙上落淚，「我要證明給那些看不起我的人，比方說我的同學，我的學校是錯的。」

嚴凱泰曾表示，裕隆集團的核心價值「要為中華民國的汽車工業裝上輪子」，其實是來自父母嚴慶齡和吳舜文的遺志，自己幾乎是耳濡目染，因此決定2008年投入發展納智捷，雖然進軍大陸銷量不如預期，10年虧損近百億元台幣，但他2017年接受《鏡週刊》專訪時表示，「這是父母的遺願，我一定要堅持到底，過程一定有起伏、有上下，對我來說，這都不是重點。」

嚴凱泰女兒Michelle寫給爸爸的信，全文如下：

沒有人跟我說 你的病很嚴重

因為大家都認為你會好

沒有人跟我說 你可能不會好

因為你一直相信你會好

沒有人跟我說 你不在的時候

我該怎麼辦

直到那個周末 我問 「爸鼻怎麼了，他會好嗎？」

才知道為什麼爸鼻這次還沒出院回家

你們大人都是這樣 拐彎抹角

不知道我心中早已經充滿了疑問

那個黃昏 在病床邊

我牽著你哭

因為我說不出話來了

說不出話了

所以我一直哭 一直哭

希望你聽得到

也就像你第一次聽到我的哭聲

我們的第一次互動

13年前的你和13年後慌張的我

你一定知道

也一定有聽到 而且偷偷的笑在心裡

那是我們最常在一起的地方

我已經不再哭了 很快就回學校上課

繼續跟弟弟混在一起

你還在 還在媽咪、弟弟和我的身旁 等一下就要一起去亞都吃飯

走吧 備車

只是這次你先出門了

你的愛穿過陽明山 繞過月球 遠到星塵無窮的邊際 那麼長

那麼安靜 那麼溫暖

而我對你的愛呢

就是從星塵無窮的邊際

再回飛到陽明山

文園的客廳和房間門口

你探頭問 小嚴 小小嚴 小嚴 小小嚴 你們在忙什麼呀

我們很少回應你 因為你不就在門邊嗎

就讓時間停在那一刻好嗎

好希望時光永遠就停在那時刻

我和弟弟房門外 探頭的你

好不好呢 爸鼻 好不好呢 好不好呢

最想念的話都已經寫下伴隨著你出門了

請不要擔心 我沒有再哭了 但我想你了

有一天我會拿到駕照 開你的車 去看你