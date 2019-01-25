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統一發票「5位千萬得主」出爐！上小7買鮮乳　最少只花27元爽領大獎

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記者許力方／綜合報導

領紅包過年！2018年11、12月期統一發票25日開獎，1000萬元特別獎號為「88515559」，兩大超商7-ELEVEN和全家下午公布4位中獎名單，各有3張、1張發票中獎，最低只花27元在7-ELEVEN新竹市千甲門市買鮮乳，就拿走1000萬元，過年期間就能開心領獎，抱著好彩頭喜氣迎豬年。

財政部25日公布2018年11、12月統一發票中獎號碼，1000萬元特別獎中獎號碼為88515559、200萬元特獎47551146、20萬元頭獎則是83513656、85250862、61472404。兩大超商下午隨即找出4名1000萬元幸運得主，其中7-ELEVEN本期共開出3張特別獎發票，分別只花27元買鮮乳、35元買麵包、95元買菸；全家則開出1張特別獎發票，只花60元買鍋貼和光泉茉莉蜜茶，幸運抱走1000萬元。

▲▼郵局12／29不再兌獎！「統一發票兌獎APP」明年登場　線上領錢囉。（圖／記者許力方攝、財政部）

▲▼統一發票「5位千萬得主」出爐！上小7買鮮乳　最少只花27元爽領大獎。（圖／記者許力方製）

▲統一發票「5位千萬得主」出爐！上小7買鮮乳領大獎。（圖／記者許力方攝、製）

全聯超市也開出1張特別獎發票，得主花費330元，買了生活泡沫紅茶、阿華田麥芽牛奶、波蜜果菜汁、御茶園四季青、孔雀香酥脆香魚、統一純喫茶綠茶等食品，也中了1000萬元。

此外，200萬元特獎部分，7-ELEVEN共開出3張，全家則在高雄孟文店開出1張， 全聯則開出4張，其中一張在台中豐原忠孝門市，得主只買了台鹽特級碘鹽、報紙，共花26元，就中了200萬元。

財政部統計，最近半年各奇千萬特別獎中獎數約落在9至15張，本期有機會誕生10位以上富翁，抱回1000萬元喜氣過金豬年。領獎期間則自2月6日起至5月6日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

107年11-12月統一發票得獎號碼(圖/社群中心製)

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關鍵字：統一發票,中獎,1000萬特別獎,發票,統一超商,小7,全家,7-ELEVEn,全聯

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