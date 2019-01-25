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貿易戰影響台商想回來　經濟部宣布核定6台商投資案

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▲▼▲經濟部同意6台商回台投資，金額35億元新台幣，並且創造就業機會。（圖／資料照）

▲經濟部同意6台商回台投資，金額35億元新台幣，並且創造就業機會。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

受到中美貿易戰影響，有不少台商表達意見想要回台投資，經濟部推出相關政策，經濟部今天（25日）表示，有6家企業企業申請回台投資，要把產線移回台灣，預計投資金額達到35億元。

據了解，受到中美貿易戰牽連，中國貨品銷往美國會遭課重稅，且中國經商環境、生產成本日益增高，因此有台商轉向政府表達有意回台投資，但希望政府解決水電及人力問題。

經濟部表示，今天「歡迎臺商回臺投資行動方案」聯審會議中，核准6企業投資案，啟動將高附加價值產線移回臺灣，將在高雄燕巢區成立營運中心與智慧化生產基地，預計總投資金額約新臺幣35億元，另外也創造本國就業人數72人。

經濟部說，政府積極輔導臺商回流，從今年元旦開始啟動「歡迎臺商回臺投資行動方案」，由「投資臺灣事務所」擔任單一服務窗口，從企業需求導向提供客製化服務，整合土地、水電、人力、稅務與資金等政策措施，使企業可快速完成返臺投資。

根據統計，截至目前為止，已經有智邦科技、慶豐富實業、廣達電腦、南六企業及1家未上市公司通過資格審查，合計總投資金額為新臺幣222億元，將可創造本國就業人數逾3千人。

經濟部還說，受到貿易戰影響，「臺灣製造」高附加價值產業回流可望帶動上下游供應鏈、資金、就業機會移回，加速傳統產業升級與技術創新，將是臺廠另一契機。

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關鍵字：美中貿易戰,中美貿易戰,貿易戰,經濟部,台商回台,投資台灣事務所

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