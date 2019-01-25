　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

要保人過世　被保險人非要保人　保單價值計入遺產課稅

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲老年,老人,阿公,爺爺,輪椅,生病,復健,照顧,長期照顧,居家照顧。（圖／翻攝自pixabay）

▲要保人死亡，所遺被保險人非要保人的保單，保單價值應併計遺產課稅!。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳靜君／台北報導

如果父母幫兒女買保單，但父母若過世，有課稅問題要注意。財政部北區國稅局表示，有民眾來詢問，如果父親替子女買了數筆保險，但是如果所遺的被保險人不是要保人本身，那就要計入遺產課稅。

北區國稅局表示，有民眾來電詢問，父親生前以自己為要保人，子女為被保險人，投保數筆保險，請問該保單是否免課徵遺產稅？北區國稅局表示，遺產及贈與稅法第16條第9款規定，約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人的人壽保險金額不計入遺產總額，係指要保人與被保險人同一人時，始可適用。該民眾的父親所遺之保險，要保險人與被保險人並非同一人，未有前揭不計入遺產總額規定的適用。

國稅局舉例說明，假設Ａ先生父親為要保人，在生前對所買的保單享有隨時終止契約並取得解約金的權利，也可以保險契約向保險人（保險公司）借款、可以指定或變更受益人，對保險契約享有財產的的權利，所以要保人死亡時，所遺被保險人非要保人保單的權利價值，核屬遺產及贈與稅法第4條第1項規定「其他一切有財產價值之權利」，應併入遺產總額課稅。

國稅局進一步說明，身故親屬的投保狀況，親人往往不清楚，納稅義務人如欲查明被繼承人投保狀況，可至壽險公會下載「保險業通報作業資訊系統」資料查詢申請表，填寫申請表及備齊相關文件，寄送到壽險公會申請提供被查詢人的投保資訊，以利正確申報遺產稅。

ET快訊
皮蛋「浮滿雪花」不敢吃！真相曝光...內行人一看：這顆是極品
黃寶慧專訪／馬英九：不排除訪大陸　我執政時美方「非常開心」
郵局「暗黑王祖賢」超兇制服照曝光！網瘋：揪團寄信去
年終發100鈔票！他失望開紅包「價值飆30倍」秒爽翻：老闆幽

關鍵字：父母,子女,要被保險人非同一人,保單價值,遺產稅

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台北市議會舊址開發資金到位　台企銀主辦45億元聯貸

緯創小年夜　董座掛保證「每年都會加薪」

要保人過世　被保險人非要保人　保單價值計入遺產課稅

緯創黃柏漙：2019年邁向數位轉型第3年　逐步享受成果

商業周刊／該逢低入手嗎？全場講八次保守　台積電法說揭兩訊息

商業周刊／節省預算寬敞不打折　套房價格的派對空間

商業周刊／從跌倒處站起　八年再造股價200元公司

台北市議會舊址開發資金到位　台企銀主辦45億元聯貸

影／嚴凱泰追思會主題「一路上有您」　嚴陳莉蓮：收起思念往前行

台灣大「真5G」實機登場　創全台3先例

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

2步驟找回「無名小站」讓你10年挑戰　網驚：相簿人氣都還在耶

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟是安樂死

又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

「死了才知道多喜歡她..」　張彬彬虐心痛哭看了心好痛...

緯創小年夜　董座掛保證「每年都會加薪」

要保人過世　被保險人非要保人　保單價值計入遺產課稅

緯創黃柏漙：2019年邁向數位轉型第3年　逐步享受成果

商業周刊／該逢低入手嗎？全場講八次保守　台積電法說揭兩訊息

商業周刊／節省預算寬敞不打折　套房價格的派對空間

商業周刊／從跌倒處站起　八年再造股價200元公司

台北市議會舊址開發資金到位　台企銀主辦45億元聯貸

影／嚴凱泰追思會主題「一路上有您」　嚴陳莉蓮：收起思念往前行

台灣大「真5G」實機登場　創全台3先例

財訊／老房仲玩出新生意　田中央創農地空拍平台銷售翻1倍

導演朱鳳岡酒駕遭起訴　曾執導「亮不亮沒關係」聲名大噪

熱戀惠利3年「破D社分手魔咒」　柳俊烈：我們還在交往

上班跳出公告！他一看「年終46萬進帳」爽翻：廢物工程師而已　網傻了

台灣最想買！F-35隱形戰機名列「史上最糟5大戰機」

直擊／徐康俊2度來台吸300粉到場　衰躺槍「站台上被罵」氣氛超尷尬

跟比自己醜的人交往！他獨家曝光3大優點　60萬網笑翻：是真的

NVIDIA首度參加台北電玩展 卡王TITAN RTX首賣

影／違規還敢嗆聲！超狂母女辱罵員警還要求見法官　最後下場好淒涼

電影《回到未來》高雄80年　老高雄人才懂「金銀河燈會」　

日本要推新法規 下載未經授權漫畫及小說 刑事處分！

財經熱門新聞

汐止童沒飯吃　張淑芬：別只顧選..

勞保最新精算出爐！最快2026..

嚴凱泰追思會　台積電張淑芬：他..

Dyson年狂銷444億　創辦..

領到了嗎？上班族年終平均4.2..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

哈日族動作快！股市漲聲響起 ..

上班族荷包大失血　紅包預算逾1..

iPhone 2018全球出貨..

股民注意了！30日封關後2天　..

最悲觀經濟預測　老謝：也許是好..

過年送紅包！經濟部宣布汰換冷氣..

蘋果最慘旗艦機　iPhone ..

台積董娘駐顏有術　張淑芬：自信..

更多熱門

相關新聞

妻酒後酸沒本事賺錢　怒夫徒手重擊打死她

桃園一名葉姓男子因經濟問題與吳姓妻子發生口角，居然重擊對方疼部、腹部等致命部位，造成妻子多跟肋骨斷裂、骨折，搶救後宣告不治。桃園地院審理後，刑事部分依殺人罪判葉男15年有期徒刑；民事部分，判他須賠償岳父岳母及吳女子女共513萬4775元，均可上訴。

娶媳婦好過年　父母贈與640萬內免稅

大錯特錯！把利變險當儲蓄行銷　未過綁約期解約被扣違約金

網論「太年輕別生」！清潔工媽245字網推爆

省錢請爸媽出國！爸卻幫75K弟一家付

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

周揚青「真實身材」被鏡子出賣！

太空包忘拿下車　種出台灣菇業大突破

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱瘓交通

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

每個人生日都有對應的專屬色

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變形爸爸命危急救

男星「認愛當天」亡！女友崩潰連發86文

Jennie、Kai分手了！　4個月戀情玩完

老闆半夜傳訊超商員「別打混」反遭嗆

送小孩考學測！緊張爸一看左手苦笑了

比特進收容所很親人　志工：跟錯飼主

A-升級C CUP！白癡公主：一切都為變更漂亮

女神桃機等飛「正面盯著看」

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

更多

最夯影音

更多

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面