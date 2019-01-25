要保人過世　被保險人非要保人　保單價值計入遺產課稅

▲要保人死亡，所遺被保險人非要保人的保單，保單價值應併計遺產課稅!。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳靜君／台北報導

如果父母幫兒女買保單，但父母若過世，有課稅問題要注意。財政部北區國稅局表示，有民眾來詢問，如果父親替子女買了數筆保險，但是如果所遺的被保險人不是要保人本身，那就要計入遺產課稅。

北區國稅局表示，有民眾來電詢問，父親生前以自己為要保人，子女為被保險人，投保數筆保險，請問該保單是否免課徵遺產稅？北區國稅局表示，遺產及贈與稅法第16條第9款規定，約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人的人壽保險金額不計入遺產總額，係指要保人與被保險人同一人時，始可適用。該民眾的父親所遺之保險，要保險人與被保險人並非同一人，未有前揭不計入遺產總額規定的適用。

國稅局舉例說明，假設Ａ先生父親為要保人，在生前對所買的保單享有隨時終止契約並取得解約金的權利，也可以保險契約向保險人（保險公司）借款、可以指定或變更受益人，對保險契約享有財產的的權利，所以要保人死亡時，所遺被保險人非要保人保單的權利價值，核屬遺產及贈與稅法第4條第1項規定「其他一切有財產價值之權利」，應併入遺產總額課稅。

國稅局進一步說明，身故親屬的投保狀況，親人往往不清楚，納稅義務人如欲查明被繼承人投保狀況，可至壽險公會下載「保險業通報作業資訊系統」資料查詢申請表，填寫申請表及備齊相關文件，寄送到壽險公會申請提供被查詢人的投保資訊，以利正確申報遺產稅。