台北市議會舊址開發資金到位　台企銀主辦45億元聯貸

▲台企銀與金毓泰公司簽聯貸45億元合約，用於開發台北市議會舊址。（圖／台企銀提供）

記者吳靜君／台北報導

台灣企銀統籌主辦金毓泰總金額45億元聯貸案，已順利完成募集，並由台灣企銀董事長黃博怡代表銀行團與金毓泰公司簽訂聯合授信合約。該聯貸案資金用途是金毓泰公司為支應與台北市政府所簽訂的台北市議會舊址設定地上權契約開發案所需資金，募集5年期總金額45億元聯貸案，由台灣企銀擔任聯貸統籌主辦銀行，聯邦銀行、兆豐國際商銀及台北富邦銀行共同參與。

台北市議會舊址位於忠孝西路、中山南路口，面積約2025坪，預計將興建旅館、百貨商場、影城、台北城博物館及文創辦公室，計畫在這台北市西區門戶的位址打造一座具城市地標的建築，根據了解，預計將台北市議會舊址打造為三井飯店，房間數約350間。

金毓泰公司是由豪昱營造、互立機電工程及海悅國際開發三家合作聯盟公司，為取得台北市舊市議會50年土地地上權成立之公司，這三家公司在營建、機電及房地產代銷各有其強項。董事長是由豪昱營造的董座，也是老爺酒店的大股東廖年毓擔任。

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